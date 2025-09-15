Colón perdió 12 de los últimos 15 partidos pero depende de...¡Colón!
El domingo recibe al Deportivo Morón desde las 17. Sus dos competidores juegan antes el mismo día: CADU de local ante Nueva Chicago a las 15.30 y Talleres de Escalada visitando a Mitre desde las 16.
Triste, solitario y final. La postal desoladora de los jugadores de Colón en la cancha de Talleres de Remedios de Escalada, después de perder otro partido más en una temporada olvidable. Foto: Juan Manuel Foglia.
Una rueda, toda una rueda. Perdió 1 a 0 con el Deportivo Morón en el "Lejano Oeste"; después fue derrota 2-1 en el Beranger contra Temperley; en Mataderos el que le ganó 1 a 0 fue Nueva Chicago. En el Cementerio de los Elefantes, el día de los incidentes, perdió 1 a 0 contra Mitre de Santiago del Estero. Fue al Chaco para perder 0-2 ante el For Ever de Ricardo Pancaldo. Ahí apareció el "veranito sabalero": 1 a 0 a Almirante Brown y 4-3 a Central Norte de Salta.
Después de ese batacazo en el norte, volvieron las derrotas: 0-2 contra Gimnasia de Mendoza, 0-4 en Jujuy contra el "Lobo" en La Tacita de Plata, 0- 1 con Agropecuario, 0-1 con San Telmo en la Isla Maciel, 1-1 frente a Chacarita, 0-1 en el Bajo ante Defensores, 0-1 contra Estudiantes de Río Cuarto y el 0-2 de ayer en Remedios de Escalada frente a Talleres.
La nueva caída, esta vez ante un equipo que esperaba el empujón para descender, profundizó la crisis: Colón perdió 19 de 31 partidos que jugó. Sumó apenas 28 puntos, con una eficacia muy pobre: 30.11 por ciento. Le marcaron 38 goles y apenas festejó 21 gritos. Y de los últimos 15 partidos que jugó, perdió 12, lo que directamente lo metió en la zona roja del descenso.
Quedan tres fechas y Colón depende de sí mismo. El CADU, por ejemplo, que visita a Colón en la última fecha en el Cementerio de los Elefantes, puede aspirar como máximo a un desempate: tiene que ganar los tres y Colón perder los otros dos (si CADU gana los tres es porque le gana a Colón). En el caso de Talleres de Remedios de Escalada, que le ganó y bien este domingo por 2-0, se puso a ocho unidades del Sabalero cuando quedan nueve puntos en disputa.
En esta antepenúltima fecha, los tres actores involucrados juegan el mismo día: este domingo 21 de septiembre, con la particularidad que los otros dos (CADU y Talleres de Remedios de Escalada) arrancan a jugar antes que el Sabalero contra el Deportivo Morón.
En Zárate, el CADU recibirá a Nueva Chicago desde las 15.30 y Talleres de Remedios de Escalada visitará Mitre en Santiago del Estero desde las 16 en la capital Madre de Ciudades. Por ahora, si la fecha queda firme tal como fue programada, Colón-Deportivo Morón se iniciará a las 17 en el Cementerio de los Elefantes.
Colón sufrió una nueva derrota en Remedios de Escalada. Foto: Juan Manuel Foglia.
El "Gallito" llegará a Santa Fe instalado en la parte alta de la tabla pero golpeado: pasó de la posibilidad de alcanzar la cima de la Zona B de la Primera Nacional a una derrota que lo dejó en la lona. Porque fue más y lo perdió. Porque contó con chances de ganarlo y se le fue en una contra letal. Porque tenía la gran posibilidad de meterle presión a sus rivales y terminó dejando puntos valiosos en el camino. Morón sufrió un traspié que podría ser determinante en sus aspiraciones ante un Temperley que supo aguantar y supo lastimar.
Morón puso en campo a: Leandro Finochietto; Juan Manuel Cabrera, Franco Lorenzón, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Emiliano Franco, Pablo Ferreira, Yair González, Santiago Kubiszyn; Fabricio Sanguinetti e Ivo Constantino. Además del golpe por la derrota contra el "Gasolero" llegará con la baja de Leandro Finochietto, expulsado en el estadio Nuevo Francisco Urbano.
