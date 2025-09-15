Necesita un punto de nueve para salvarse

Colón perdió 12 de los últimos 15 partidos pero depende de...¡Colón!

El domingo recibe al Deportivo Morón desde las 17. Sus dos competidores juegan antes el mismo día: CADU de local ante Nueva Chicago a las 15.30 y Talleres de Escalada visitando a Mitre desde las 16.