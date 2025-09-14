Lo que dejó el 0-2 en Escalada

Nadie se hizo cargo: el DT y los jugadores de Colón…sin hablar

El entrenador Ezequiel Medrán decidió no atender a los medios de prensa y tampoco los futbolistas sabaleros. El domingo que viene, a las 17, vuelve a jugar en el Cementerio de los Elefantes contra Morón que está tercero.