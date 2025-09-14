Nadie se hizo cargo: el DT y los jugadores de Colón…sin hablar
El entrenador Ezequiel Medrán decidió no atender a los medios de prensa y tampoco los futbolistas sabaleros. El domingo que viene, a las 17, vuelve a jugar en el Cementerio de los Elefantes contra Morón que está tercero.
Por primera vez desde que es responsable técnico-táctico de Colón, Ezequiel Medrán prefirió el silencio y evitó el contacto con la prensa, después de perder 2-0 contra Talleres de Remedios de Escalada. Tampoco hubo uno solo futbolista sabalero que saliera a dar alguna declaración o explicación, algo que esperaban los miles de socios sabaleros y los cientos de miles de hinchas que tiene Colón.
Desde que llegó Ezequiel Medrán, en reemplazo de Martín Minella, Colón no ganó nunca: apenas el empate del debut ante Chacarita y luego colección de derrotas: 0-1 en el Bajo con Defensores de Belgrano, 0-1 contra Estudiantes de Río Cuarto en Santa Fe y ahora 0-2 contra un Talleres de Remedios de Escalada casi descendido. Con un punto de 12, lejos de solucionar la crisis, Medrán la agravó.
Ahora, el domingo que viene, a las 17, jugará de local contra el Deportivo Morón en el Cementerio de los Elefantes. Faltan nueve puntos y tiene luz: le lleva ocho a Talleres de Remedios de Escalada y nueve al CADU.
Sus dos rivales arrancarán a jugar bastante antes el domingo de la Primavera en el fútbol de ascenso: CADU recibirá en Zárate a Nueva Chicago desde las 15.30 y el Talleres de Vivaldo visitará a Mitre en Santiago del Estero desde las 16. Casi seguro las radios y los celulares podrán traer mejores noticias que el césped del Cementerio de los Elefantes.
