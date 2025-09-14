Perdió 2-0 con Talleres en Remedios de Escalada

¡Otro papelón de Colón!: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo…”

El equipo de Medrán fue a esconderse y defenderse contra un limitado equipo del “Flaco” Vivaldo que fue mucho más y le ganó bien. Quedan tres fechas: Talleres se le puso a ocho y el CADU a nueve. Quizás zafe del descenso…pero no de este borrón histórico.