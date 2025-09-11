Sánchez y García, dos que podrían ser titulares el domingo en Colón

Mirá tambiénEn Colón los grandes no la meten: ¿sorprende Medrán con un “pibito”?
El tema lesiones fue recurrente en Colón durante todo el año. Esta vez, al margen de Bernardi (le quedan unas dos semanas de recuperación y recién estaría para los dos partidos finales de la temporada), el resto está a disposición de Medrán. Y en el caso particular de Cristian García, no pasar por un problema de lesión sino por la decisión de ponerlo bien físicamente, ya que no se lo vio bien en el partido con Defensores de Belgrano y se nota que ha sentido la inactividad que se produjo por el problema administrativo y las dos lesiones posteriores que lo marginaron hasta permitirle debutar en el partido en el Bajo Belgrano.
El domingo, Colón tendrá un partido que puede darle los puntos necesarios para lograr la salvación definitiva. Lo de Talleres depende de un milagro, pero la diferencia con Defensores Unidos de Zárate es de 9 puntos con 12 en juego. El CADU juega el sábado, con lo que Colón saldrá a la cancha con ese resultado conocido. Y podría ser un condicionante, ya sea a favor o en contra, de acuerdo a cuál sea la suerte del equipo de Zárate, que visitará a Estudiantes de Caseros, que lucha por entrar en el Reducido.
¿Y el equipo? Es muy posible que un cambio sea en el sector derecho de la defensa, ya que allí mostró más Facundo Sánchez en el segundo tiempo que Bettini en el primero. Además, Bettini era quien debía marcar al autor del gol de Estudiantes de Río Cuarto y salió en el entretiempo, signos más que elocuentes como para suponer que cambiará el ocupante de la banda derecha.
Mirá también¡Así está el césped de Talleres donde jugará Colón!: "Lo echaron al canchero"
En la mitad de la cancha, Medrán podría darle la chance a Cristian García en lugar de Zahir Yunis, que también salió en el entretiempo ante Estudiantes, dando lugar al ingreso de Garrido. Es una posibilidad que seguramente el técnico definirá antes de la partida a Buenos Aires.
Uno de los déficit del equipo es la ausencia casi absoluta de gol. El “9” hoy es Facundo Castro, quien estuvo acompañado por el Pulga Rodríguez en el encuentro ante los cordobeses del lunes pasado. El Pulga continuará en el equipo, pero habrá que esperar si Medrán resuelve que sea con Castro o elige alguna otra alternativa.
La posibilidad de que aparezca el pibe Ojeda en el equipo es improbable. Seguramente será citado por Minella para jugar el encuentro de la Copa Santa Fe ante Unión, este sábado en el barrio Centenario. Y no sería el único que “bajaría” para disputar ese encuentro.
Volviendo a la formación que jugará en Remedios de Escalada, Tomás Giménez; Sánchez, Thaller, Ortiz y Castet; Jourdan, García, Talpone y Lago; Rodríguez y Castro o Gigliotti serían los once titulares para enfrentar a Talleres en un campo de juego que, según dicen, se encuentra en mal estado.
Después de este partido, a Colón le quedará recibir a Deportivo Morón el domingo 21 en el barrio Centenario, luego visitará a Estudiantes de Caseros el sábado 27 y restará el último partido, que será ante el CADU, precisamente, en cancha de Colón el primer fin de semana de octubre, todavía sin fecha definida.
Mirá tambiénColón va a una cancha en la que hace 43 años que no gana
Allí finalizará la participación de Colón en este campeonato y se abrirá un compás de espera hasta el año que viene. Se iniciará seguramente un proceso preelectoral en el que se hablará mucho de la sucesión de Godano, en el acto que tendrá lugar el 30 de noviembre en la sede del club para elegir autoridades para los próximos dos años.
El sábado pasado, en la reunión que convocó la comisión directiva y en la que estuvieron presentes Luciani, Magdalena, Abraham y Valdez (faltó sin aviso Ingaramo, que fue el candidato del vignattismo), se dijo que, en promedio, Colón cuenta con 22.000 socios pero que, puntualmente, en el mes de agosto habían cumplido con el pago de la cuota unos 18.000. Y respecto de los juicios (que suman alrededor de 37), la cifra total de lo que Colón tendrá que pagar asciende a unos 1.173 millones de pesos, contando el de Espínola.
En cuanto a esta situación, Colón deberá pagar en un término de 40 días, aproximadamente, para no quedar inhibido en el próximo mercado de pases. En tal sentido, hay ingresos que se deben percibir en estos tiempos. Por ejemplo, Platense está debiendo una cuota de la compra de Picco y Racing tiene que pagar 300 mil dólares en octubre, 250 mil en diciembre y 200 mil en marzo por la compra de Forneris. La cuestión es que habrá que hacerse de ese dinero para poder cumplir y abonar en Fifa ese dinero que se le adeuda a Espínola por el juicio que llevó a cabo contra la institución, recordando que en principio era de más de 750 mil dólares y que Colón apeló y logró bajar a 345 mil dólares y algo más de 12 millones de pesos, quedando firme este monto luego de una nueva apelación realizada por el club, que no prosperó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.