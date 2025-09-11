Ultima victoria en 1982

Colón va a una cancha en la que hace 43 años que no gana

Fue en plena guerra de Malvinas y era el primer año de Colón en la divisional de ascenso luego de haber descendido en el 81. Tuvo otras victorias ante Talleres de visitante, como la del golazo de Kobistyj, pero no fue en Remedios de Escalada.