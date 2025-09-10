En Colón los grandes no la meten: ¿sorprende Medrán con un “pibito”?
Si bien falta mucho para “hacer fútbol y definir un once titular”, muchos miran al delantero juvenil Iván Ojeda, que metió un doblete por Copa Santa Fe y ayer el gol a Barracas Central en reserva. En los últimos siete partidos, el Sabalero apenas marcó un gol.
Ojeda, titular en la reserva, se prepara para el clásico contra Unión.
Entre todos los males que tiene Colón en esta temporada de ascenso, la falta de gol empieza a transformarse en un rubro alarmante. Tanto o más peligroso que los goles de cabeza que le hacen al Sabalero. La sequía es casi total: apenas el bonito gol de “Nacho” Lago contra Chacarita y nada más en los últimos siete partidos; después nada de nada.
No se le abre el arco a Gigliotti, tampoco a “Pulga”, mucho menos a Castro y ni qué hablar de Barreto. El de Lago fue ése y nada más. El equipo quedó con poco festejo en redes ajenas: el “Puma” Gigliotti con 6, Federico Jourdan 4, Christian Bernardi 2 y después todos con un solitario grito (el pibe Matías Córdoba, Brian Negro, Sanguina, Castro, Lagos, Talpone, Yunis y uno en contra). Poco, muy poco: 21 goles en 30 partidos en el ascenso.
En medio de la vieja discusión “tribunera” acerca de “que pongan la cara los grandes” o “prefiero a los pibes del club”, aparece la ráfaga goleadora del “Tanque” Iván Ojeda, de 20 años y con contrato profesional. Con el gol viene derechito: le hizo dos a Atlético y Tiro en Reconquista por la Copa Santa Fe y ahora lo clavó a Barracas Central en el 1 a 1 de reserva de AFA.
De la mano de quien lo conoce y mucho, Martín Minella, el “Tanque” fue titular en la reserva sabalera: Gian Piaggio; Santiago García, Luca Campagnaro, Nazareno Luque, Brian Peralta, Ramiro Soperez, Mateo Lizondo, Thiago Barría, Lucas Genolet, Iván Ojeda e Ignacio Sinturión.
Sin dudas, pensando en el clásico semifinal contra Unión por la Copa Santa Fe, este sábado a las 15 en el Cementerio de los Elefantes sin público, es la carta de gol más importante para los chicos de Martín Minella. Después de superar dos graves lesiones, el pibito que llegó desde Pucará pasa por su mejor momento.
Si bien faltan días para los dos compromisos (el de reserva es el sábado y contra Talleres de Escalada el domingo), muchos se preguntan en el Mundo Colón si este momento del “9” de la reserva le hace ruido a Ezequiel Medrán. ¿Podrá dar un volantazo subiendo a Iván Ojeda y pateando el tablero?.
El juvenil demuestra su olfato goleador en los entrenamientos.
“No se trata de grandes o de chicos, tiene que jugar el que uno vea mejor sin importar la edad”, dijo Medrán ni bien llegó a Santa Fe. Después de las dos lesiones, con mucha insistencia de Martín Minella a los dirigentes, el “Tanque” firmó por dos años su contrato profesional con la entidad del Barrio Centenario. Hace poco, su representante, Maxi Duarte, le acercó dos chances de salida. “Mi sueño es debutar en Colón, quiero quedarme en mi club a pelearla”, respondió Ojeda.
Si bien faltan un par de días para definir el once titular que pisará el muy mal césped en Remedios de Escalada, lo del goleador de la reserva llama la atención. En el medio de la sequía (un gol en siete partidos) y en el peor de los desiertos, un vaso de agua siempre es solución. Tenga la edad que tenga. Lo que importa es que tenga gol.
Un árbitro casi desconocido
El encargado de dirigir el encuentro de Talleres de Remedios de Escalada-Colón será Gonzalo Pereira. Este juez debutó en la Primera Nacional en la cuarta fecha, en el duelo entre San Telmo y Nueva Chicago. Como dato curioso, el 4 de marzo de 2023 fue cuarto árbitro en otro enfrentamiento entre esos mismos equipos, partido que terminó con victoria de Chicago por 2-0, con goles de Aaron Spetale y Agustín Curruhinca.
Nacido el 16 de febrero de 1989 en San Justo, Pereira arbitró por primera vez a Los Andes el 30 de abril de 2023, en la fecha 12 de la Primera B Metropolitana, cuando el conjunto de Lomas de Zamora cayó 3-2 ante Villa San Carlos. Forma parte del cuerpo arbitral de AFA desde 2014 y, antes de iniciar su carrera como árbitro, tuvo un paso como futbolista en las divisiones inferiores de Liniers. Los colaboradores de Gonzalo Pereira serán: asistente 1, Mariano Rossetti; asistente 2: Marcelo Errante; cuarto árbitro: Julio Barraza.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.