Hay que romper la sequía el domingo

En Colón los grandes no la meten: ¿sorprende Medrán con un “pibito”?

Si bien falta mucho para “hacer fútbol y definir un once titular”, muchos miran al delantero juvenil Iván Ojeda, que metió un doblete por Copa Santa Fe y ayer el gol a Barracas Central en reserva. En los últimos siete partidos, el Sabalero apenas marcó un gol.