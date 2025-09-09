Un lunes negro para el “Negro”

No importa a cuánto cotice el dólar: este Colón pierde siempre

El “Riesgo Colón” está por las nubes y los mercados estallaron cuando se armó y mal reforzó, de la mano de Godano, un pésimo equipo de fútbol. El CADU y Talleres quieren descender…parece que Colón no quiere salvarse.