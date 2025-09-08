#HOY:

Colón recibe a Estudiantes de Río Cuarto: dónde verlo, horario y formaciones

El Sabalero y El Celeste se enfrentarán desde las 19:00hs por la Fecha 30 de la Primera Nacional en el Estadio Brigadier General Estanislao López. El partido será televisado por TyC Sports Play.

Estadio Brigadier General Estanislao López. Foto: Fernando Nicola
 20:04
Por: 

El Colón de Medrán había parado la racha perdedora pero luego cayó contra Defensores, en su cancha. Ahora tiene el desafío de sumar de a tres frente a un siempre difícil Estudiantes de Río Cuarto. El partido es correspondiente a la Fecha 30 de la Primera Nacional y se disputará en el Estadio Brigadier General Estanislao López.

Medrán, flamante DT de Colón. Crédito: Carolina NiklisonMedrán, flamante DT de Colón. Crédito: Carolina Niklison

Cómo llegan

Por el lado Sabalero; el plantel parecía haber encontrado el camino con Minella pero fue todo un sueño y el mismo volvió a la reserva; Colón está 15 en el Grupo B con 28 puntos (8G-4E-17P). Ya nada puede tranquilizar a un público sabalero que tendrá que votar el 30 de noviembre a nuevas autoridades que intenten dar vuelta este papelón histórico.

En tanto, El Celeste está afianzado reducido: se encuentran en la 4ta posición, con 50 puntos (13-11-5). Vienen de ganarle 1-0 a Temperley.

Dónde verlo, a qué hora y quién dirige

Como es normal en la Primera Nacional, el partido será transmitido por TyC Sports Play a partir de las 18:50hs.

Pablo Giménez es el elegido por la AFA para dirigir el encuentro entre Colón y Agropecuario. Estará acompañado por los jueces de línea Ramón Ortiz y Joaquín Badano; Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

Pablo Giménez, arbitro AFAPablo Giménez es el encargado de arbitrar el partido. Foto: Archivo

Posible formación de Colón

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Luis Rodríguez y Facundo Castro

DT: Ezequiel Medrán.

