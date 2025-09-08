La historia que se repite

Colón: aquella mala campaña del 90-91 y una depuración que será lógica y natural

Reynaldo Volken es uno de los dos técnicos en común entre Colón y Estudiantes de Río Cuarto. Fue el que “limpió” el plantel en aquel fracaso de Cabrero y compañía. Esta vez, esa limpieza se dará con el fin de los contratos.