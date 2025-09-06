Este sábado en el hotel

Colón y el cónclave político entre el oficialismo y los grupos opositores

El primer paso se dio con la convocatoria a Ricardo Luciani, principal referente de la primera minoría, en tanto que la segunda reunión será con el presidente Godano a la cabeza y el resto de los sectores. Fue invitado Ingaramo, ¿irá Vignatti?