Colón y el cónclave político entre
el oficialismo y los grupos opositores
El primer paso se dio con la convocatoria a Ricardo Luciani, principal referente de la primera minoría, en tanto que la segunda reunión será con el presidente Godano a la cabeza y el resto de los sectores. Fue invitado Ingaramo, ¿irá Vignatti?
Godano encabezará el encuentro en el Hotel de Campo junto a la dirigencia sabalera. Crédito: Manuel Fabatía.
Este sábado a las 10, en el hotel de campo, la dirigencia de Colón con Víctor Godano a la cabeza, se reunirá con los integrantes de las agrupaciones políticas que participaron en las anteriores elecciones a fin de informar sobre algunos temas suscitados en los últimos tiempos y la probable fecha de elecciones, que en principio sería el último domingo de noviembre.
Este viernes al mediodía, el secretario Pedro Passeggi y el tesorero Adrián Temporelli se reunieron con Ricardo Luciani, principal referente de Sangre de Campeones, que fue la agrupación que consiguió el segundo lugar en las últimas elecciones y forma parte de la minoría en la actual comisión directiva.
Luciani, referente de Sangre de Campeones, ya se reunió con Passeggi y Temporelli. Foto: Manuel Fabatía.
Tal como anticipó El Litoral, los reclamos de Espínola y Farías fueron dos de los temas abordados. Con relación a Espínola, el fallo del TAS obliga a que Colón tenga que pagar la suma de 345.000 dólares y 12,8 millones de pesos más intereses. En tal sentido, de acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, no hay otra alternativa que no sea la del pago de ese dinero y lo que se está evaluando es si se puede arreglar un convenio en cuotas.
Respecto del reclamo de Farías, está claro que ese 15 por ciento de la transferencia ha sido donado por Farías y así consta en un documento público firmado por el jugador, que está reclamando el pago de ese dinero. Luego, está la otra parte de la historia y es la de saber si realmente ese monto fue destinado al motivo de la donación, que era el de solventar gastos de las divisiones inferiores.
Espínola y Farías, dos reclamos que complican la economía de Colón.
En el aspecto futbolístico, que también se analizó, la derrota del CADU ante Deportivo Morón, sobre el final, fue un respiro para un Colón que ahora tiene como único objetivo el de mantener la categoría.
En el comunicado emitido por Sangre de Campeones, hay un tema que se abordó y es el del comportamiento de socios que son pasibles de sanciones. Seguramente, esta cuestión también será puesta a consideración en la reunión de este sábado en el hotel de campo.
La intención de algunos de los candidatos invitados al encuentro, es el de solicitar a los dirigentes actuales que se adelante la fecha de las elecciones y que no se lleven a cabo, como se ha deslizado extraoficialmente, el 30 de noviembre. Hay que tener en cuenta que la participación deportiva finalizará el primer fin de semana de octubre y que los dirigentes deberán llevar a cabo la asamblea ordinaria para aprobar Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 30 de junio, antes de la entrega del mando.
