Antes de reunirse con la oposición, la CD de Colón lo llamó a Luciani

El "uno-dos" con los votos. Víctor Francisco Godano, actual presidente sabalero, recibe el saludo de Ricardo Luciani, segundo candidato más votado y referente de la primera minoría sabalera. La parte económica (recursos) y el área legal (los juicios) serán dos de los temas a tratar en la reunión de este viernes. Foto: Manuel Fabatía.