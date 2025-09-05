Antes de reunirse con la oposición, la CD de Colón lo llamó a Luciani

Si bien el foco estaba puesto en el llamado para el sábado a las 10 de la mañana en el predio con los cinco candidatos que fueron a las urnas en los últimos comicios, la Comisión Directiva del Club Atlético Colón citó de manera exclusiva para este mismo viernes a Ricardo Luciani, referente de "Sangre de Campeones" y segunda fuerza más votada después de Víctor Francisco Godano. Como se sabe, acorde al estatuto sabalero, Ricardo Luciani ejerce el derecho que le dieron los socios como "primera minoría".
¿Quiénes participarán de esta cumbre previa a la reunión del sábado en el predio deportivo 4 de junio?. Del lado del oficialismo, los dos responsables de áreas determinantes: Adrián Temporelli como tesorero y Pedro Passegi del área legal como abogado. No está confirmada la presencia de Víctor Francisco Godano como presidente sabalero.
En el caso de Ricardo Luciani, lo hará acompañado por el "Negro" Luis Adrián Medero. El ex zaguero de Colón será, junto a Nelson Omar Agoglia, serán los responsables del área deportiva profesional de la agrupación "Sangre de Campeones" de cara a los comicios del mes de noviembre (la fecha sería la del 30).
"Nos preocupa la sentencia firme del tema Espínola en el TAS que son unos 400.000 dólares y este nuevo reclamo de Facundo Farías por un monto similar; pero además lo deportivo, porque todavía quedan cinco fechas y el prestigio de Colón en juego. Lo que si celebramos a esta apertura de la Comisión Directiva de convocarnos al club como primera minoría elegida por los socios en los últimos comicios. Siempre que nos llame Colón, ahí estaremos", explican desde "Sangre de Campeones" que volverá a las urnas con la propuesta de Ricardo Luciani presidente.
Luego del mano mano de viernes con Ricardo Luciani, para las 10 de este sábado está prevista una reunión en el predio deportivo de la CD de Colón con los cinco candidatos que fueron a las urnas en los últimos comicios. Supuestamente, allí se fijarán tres fechas: asamblea, elecciones y traspaso del mando en Colón.
