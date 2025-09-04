Copa Santa Fe: Colón-Unión va el sábado 13 a las 15 en el Brigadier

El Colón de Minella. Después de estar a cargo del plantel profesional sabalero, antes de la llegada de Medrán, Martín Minella volvió a la reserva: le ganó a Huracán en Parque Patricios y empató con Ferro en el predio deportivo 4 de junio. Maillier y Ojeda, sus figuras. Foto: Manuel Fabatía.