Copa Santa Fe: Colón-Unión va el sábado 13 a las 15 en el Brigadier
Es un solo partido en el Cementerio de los Elefantes: si empatan durante los 90 minutos, habrá penales. Los dos clubes irán con sus reservas de AFA: Martín Minella y Nicolás Vazzoler serán los entrenadores.
El Colón de Minella. Después de estar a cargo del plantel profesional sabalero, antes de la llegada de Medrán, Martín Minella volvió a la reserva: le ganó a Huracán en Parque Patricios y empató con Ferro en el predio deportivo 4 de junio. Maillier y Ojeda, sus figuras. Foto: Manuel Fabatía.
Con muy buena "onda" por la relación que tienen los respectivos entrenadores (Martín Minella en Colón y Nicolás Vazzoler en Unión), las dos instituciones se pusieron rápidamente de acuerdo para confirmar que el cruce de semifinales por la Copa Santa Fe se pueda jugar el sábado 13 de septiembre, desde las 15, en el Cementerio de los Elefantes. Como se sabe, buscando el primer finalista de la temporada 2025, si después de los 90 minutos reglamentarios no hay un ganador, se ejecutarán penales. Los dos irán con lo mejor: en los bancos estarán los DT y en el campo los jugadores que participan del torneo Proyección de Reserva en AFA. En la otra llave, cruzarán Centenario de San José de la Esquina y 9 de Julio de Rafaela.
Ese sábado 13 de septiembre, considerando los compromisos profesionales de los dos, quedó justamente liberado, ya que el domingo 14 estarán jugando los dos en condición de visitante: el Unión de Leo Madelón irá a La Plata para visitar a Gimnasia desde las 15 y el Colón de Ezequiel Medrán tendrá que jugar contra Talleres en Remedios de Escalada. Además, como consecuencia que los dos están jugando la Copa Santa Fe con lo mejor (sus reservas de AFA), había que encontrar fecha un fin de semana, ya que los partidos de sabaleros y tatengues por el Torneo Proyección se programan para mitad de semana.
El Unión de Vazzoler. Antes de la vuelta de Leo Madelón a López y Planes, Nicolás Vazzoler dirigió al Tate en Copa Sudamericana y en la liga local al plantel profesional. Como DT de la reserva, pelea la punta de su zona. Foto: Luis Cetraro.
La semana que viene, donde se vivirá la previa al clásico Colón-Unión del sábado 13 de septiembre por la Copa Santa Fe, los dos ya tienen programados sus compromisos. El que primero verá acción será el Colón de Martín Minella, que el martes 9 de septiembre, desde las 15, recibirá a Barracas Central en el predio deportivo 4 de junio. En el caso del Unión de Nicolás Vazzoler será local, en La Tatenguita, de Independiente Rivadavia de Mendoza: jueves 11 de septiembre desde las 15.
Es posible que el miércoles 10, en un horario a determinar, se realice la conferencia de prensa de lanzamiento del clásico, donde se exhibirá la Copa Santa Fe, estando prevista la presencia de protagonistas de Colón y Unión. Hay que recordar que el ganador del derby santafesino se instalará en la final de la Copa Santa Fe. El domingo 21 de septiembre se conocerá el otro finalista: Centenario de San José de la Esquina, el equipo de Facundo Bertoglio, recibirá a 9 de Julio de Rafaela.
