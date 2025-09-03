El capitán de Colón

Lucas Picech: “El clásico en la Copa Santa Fe va a ser muy duro, es una especie de revancha para nosotros”

El capitán de Colón analizó el triunfo 2-1 sobre Atlético y Tiro en Reconquista y ya palpita la semifinal contra Unión. Destacó la reacción del equipo tras un mal primer tiempo y aseguró que el cruce con el rival de siempre será una oportunidad para reivindicarse.