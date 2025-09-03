#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
El capitán de Colón

Lucas Picech: “El clásico en la Copa Santa Fe va a ser muy duro, es una especie de revancha para nosotros”

El capitán de Colón analizó el triunfo 2-1 sobre Atlético y Tiro en Reconquista y ya palpita la semifinal contra Unión. Destacó la reacción del equipo tras un mal primer tiempo y aseguró que el cruce con el rival de siempre será una oportunidad para reivindicarse.

Picech fue clave en la defensa sabalera en el triunfo ante Atlético y Tiro.
 22:37
Por: 

Colón consiguió un triunfo trabajado en Reconquista frente a Atlético y Tiro por los cuartos de final de la Copa Santa Fe. El equipo dirigido por Martín Minella supo revertir un inicio complicado y, con un doblete de Ojeda, se impuso 2 a 1 para avanzar a semifinales, donde lo espera Unión en una nueva edición del superclásico santafesino.

Una de las voces que se alzó tras el partido fue la del capitán Lucas Picech, quien se mostró conforme con el rendimiento:

“Fue un partido muy duro que por suerte pudimos sacar adelante. Creo que el primer tiempo fue todo de Tiro y lo sufrimos mucho, incluso con la situación de los penales. Lo bueno es que pudimos recomponernos y el resultado terminó siendo favorable para nosotros”.

El sabalero lo dio vuelta en Reconquista. Su rival, Atlético y Tiro comenzó ganando.El sabalero lo dio vuelta en Reconquista. Su rival, Atlético y Tiro comenzó ganando.

Consultado sobre la mejoría en la segunda mitad, el marcador central explicó:

“En el entretiempo Martín (Minella) hizo mucho hincapié en el trabajo defensivo porque en la primera parte no estuvimos cómodos. Nos desbordaron mucho y llegaron los penales y el gol. La idea fue ordenarnos, meter más intensidad y más juego, y de esa manera lo conseguimos. Estos partidos suelen ser una guerra en los minutos finales y por suerte lo pudimos ganar nosotros”.

Martín Minella anunció que saldrá a pelear palo y palo el partido del domingo en Jujuy. A Colón no le queda otra que jugar cada partido a ganar para intentar achicar la gran ventaja que le lleva el último clasificado. Crédito: Luis Cetraro"Minella hizo mucho hincapié en el trabajo defensivo porque en la primera parte no estuvimos cómodos". Foto: Luis Cetraro

De cara a la semifinal ante Unión, el capitán sabalero no ocultó la expectativa:

“El clásico sin dudas va a ser un partido muy duro. Para nosotros es una especie de revancha porque hace poco perdimos con ellos en el torneo de reserva de AFA. Ahora se nos presenta la posibilidad de enfrentarlos rápidamente y vamos a dejar todo para poder ganarlo con el apoyo de nuestra gente en Santa Fe”.

#TEMAS:
Copa Santa Fe
Colón
Copa Santa Fe de Fútbol

