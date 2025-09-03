Copa Santa Fe: fechas y sedes confirmadas para las semifinales

La Copa Santa Fe masculina entra en su etapa decisiva. El certamen, que reúne a equipos de toda la provincia y combina a los grandes del fútbol santafesino con representantes del interior, ya tiene confirmadas sus semifinales.
El clásico santafesino entre Colón y Unión se jugará el 13 de septiembre en el Brigadier López. Una semana después, Centenario de San José de la Esquina recibirá a 9 de Julio de Rafaela para definir al otro finalista.
El primer duelo será nada menos que el clásico: Colón y Unión volverán a verse las caras el viernes 13 de septiembre a las 15.30 en cancha del sabalero, en busca del boleto a la final.
La otra llave se disputará el sábado 21 de septiembre, también desde las 15.30, cuando Centenario de San José de la Esquina reciba a 9 de Julio de Rafaela, uno de los animadores históricos del torneo.
La expectativa crece en toda la provincia por una edición de la Copa Santa Fe de Fútbol que sigue consolidándose como una de las competencias más federales y atractivas del calendario deportivo local.
