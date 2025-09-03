Histórico: reeditan la carrera ciclista Rosario- Santa Fe
A 100 años de su primera edición, el Gobierno provincial decidió recuperar una de las pruebas más tradicionales del ciclismo argentino. La Rosario - Santa Fe, que tuvo su debut en 1925 y se corrió por última vez en 2004, volverá este 2025 en el marco de la Copa Santa Fe.
La vicegobernadora Gisela Scaglia resaltó el valor simbólico y deportivo de la recuperación.
Por iniciativa del gobierno provincial y en el marco de la Copa Santa Fe, este 2025 se volverá a correr una de las pruebas más tradicionales del ciclismo argentino: la afamada Rosario - Santa Fe. La competición tuvo su primera edición el 11 de enero de 1925, organizada por el Ciclista Moto Club Santafesino.
En aquel entonces, los ciclistas partieron desde Rosario rumbo a la capital provincial atravesando localidades como Timbúes, Oliveros, Maciel, Monje, Barrancas, San Fabián, Arocena, Coronda, Sauce Viejo y Santo Tomé. La meta estaba ubicada en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, totalizando 180 kilómetros de recorrido.
Foto: Manuel Fabatía.
De esa primera competencia participaron 16 corredores, quienes necesitaron unas siete horas para unir las dos ciudades más importantes de la provincia. El platense Cosme Saavedra se consagró ganador, seguido por Edmundo Damovich y, un minuto detrás, Adolfo Pompey. Saavedra, además, se convirtió en el ciclista más laureado de la prueba, con seis victorias en total.
Una historia de interrupciones y regresos
La carrera se disputó de manera intermitente: no se realizó entre 1950 y 1954, y luego tampoco entre 1960 y 1964. En 1965 la organización pasó a manos de la Sociedad Ciclista de Veteranos, que la sostuvo hasta 1992. Posteriormente, volvió a estar en manos del club creador hasta su última edición en 2004. Aquella 65ª carrera tuvo largada en Plaza Alberdi de Rosario y llegada en la Casa de Gobierno en Santa Fe, con 90 corredores en línea de salida y triunfo de Luis Lorenz.
Foto: Manuel Fabatía.
Ahora, cien años después de la primera edición, el Gobierno de la Provincia decidió recuperar la tradicional prueba en un sentido inverso: desde Santa Fe a Rosario.
La palabra de las autoridades
“En febrero de este año hablé con el gobernador, la predisposición fue inmediata, hablamos con Daniel para que sea en el marco de Copa Santa Fe. Inmediatamente hablé con la Federación de Ciclismo, a cargo de Luis Perichini. Recuperar una competencia histórica, una de las tres más viejas del país. Tenemos una oportunidad histórica de ponerla en valor nuevamente, y comparando con aquella primera experiencia en calles de tierra, con un recorrido de más de 8 horas, a hacerla hoy en autopista, en un tercer carril, todo por asfalto, con un tiempo estimado de 3 horas y media”, destacó Fernando Maletti, subsecretario de Deportes de la provincia.
Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia resaltó el valor simbólico y deportivo de la recuperación:
“Recuperar una carrera ciclística como esta es muy importante. Nos llena de orgullo y creo que hay que apostar a recuperar estas competencias. Qué podamos mostrar una carrera y un circuito que nos mire el país. Es lo que apostamos, a que Santa Fe sea la capital nacional del deporte”.
