Competición centenaria

Histórico: reeditan la carrera ciclista Rosario- Santa Fe

A 100 años de su primera edición, el Gobierno provincial decidió recuperar una de las pruebas más tradicionales del ciclismo argentino. La Rosario - Santa Fe, que tuvo su debut en 1925 y se corrió por última vez en 2004, volverá este 2025 en el marco de la Copa Santa Fe.