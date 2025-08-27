Golf: la Copa Santa Fe se puso al día con suspensiones por lluvia

El sábado en La Carolina Golf & Country Club y el domingo en La Cañada Golf Club se disputaron los cruces suspendidos en su momento como consecuencia del mal tiempo en el marco de la disciplina golf enCopa Santa Fe 2025. Lo que viene…lo que viene: el fin de semana del 6 y 7 de septiembre habrá acción en Jockey Club Rafaela, A.C. Deportes para Gálvez, Club A. B. y M, Argentino Marcos Juárez, Country Golf Rosario y en la Estancia La Rinconada (Ibarlucea).
Foto: La Cañada Golf - Sunchales
* Resultados en La Carolina Golf & Country Club (sábado 23). Damas hasta 26,9: Sandra Cañete (La Carolina Golf & C.C.) – 73 golpes; Damas 27 a 54: Elsa Martinez (Estancia La Rinconada) - 82 golpes. Caballeros hasta 14,9: Sergio Podolsky (La Carolina Golf & C.C.) – 69 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Germán Fuca (La Carolina Golf & C.C.) – 68 golpes; Caballeros 22 a 29,9: Mario Sena (La Carolina Golf & C.C) – 69 golpes; Caballeros 30 a 54: Sebastián Ferraris (La Carolina Golf & C.C.) – 71 golpes.
Foto: La Cañada Golf - Sunchales
* Resultados en La Cañada Golf Club (domingo 24). Caballeros hasta 14,9: Matías Seffino (Jockey Club Rafaela) – 59 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Pablo Carabelli (La Cañada Golf Club) – 62 golpes; Caballeros 22 a 29,9: Jorge Abraham (Jockey Club Rafaela) – 54 golpes; Caballeros 30 a 54: Marcelo Ardusso (La Cañada Golf Club) – 56 golpes.
Foto: La Cañada Golf - Sunchales
Hay que recordar que con más de 4.000 jugadores y 21 clubes, la Federación de Golf del Sur del Litoral tiene la responsabilidad del armado deportivo buscando a los mejores de la provincia invencible.
La actual edición de la Copa Santa Fe se enmarca en la preparación para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, organizados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).
Foto: La Cañada Golf - Sunchales
La Copa Santa Fe 2025 integra diversas disciplinas y convoca a equipos de toda la provincia. En esta edición, participarán 12 disciplinas: Handball, Maratón, Ciclismo, Natación, Golf, Atletismo, Fútbol, Vóley, Básquet, Rugby, Triatlón y Hockey.
El evento cuenta con el respaldo de la Lotería de Santa Fe y el Quini 6, impulsores fundamentales del deporte provincial. Esta iniciativa reafirma el compromiso del gobierno de Santa Fe con el desarrollo deportivo, promoviendo la inclusión social y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en la región.
