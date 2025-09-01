Ganó Colón: hay clásico con Unión por Copa Santa Fe

Colón, con la base de reserva de AFA y de la mano de Martin Minella, dejó en claro en Reconquista que quiere ganar la Copa Santa Fe. Arrancó mal (gol de penal al minuto y pico para Atlético y Tiro), empató, zafó de otro penal (pelota al caño) y ganó 2 a 1 para meterse en semifinales. Ahora, se viene el cruce con Unión.
La figura de la cancha con el premio.
El reglamento de la Copa Santa Fe marca que el cruce se debe jugar en el Cementerio de Elefantes (porque hoy el Sabalero está en una categoría inferior). En la otra semi, Cementerio de San José de la Esquina recibirá a 9 de Julio de Rafaela.
De cara al derby Colón-Unión, hay dos cuestiones a resolver. Por un lado, la fecha. En principio, el sábado 13 de septiembre a las 15 y/o 16 podría ser una buena alternativa. Ese día no juegan ninguno de los dos por sus compromisos de AFA.
El sabalero lo dio vuelta en Reconquista. Su rival, Atlético y Tiro comenzó ganando.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.