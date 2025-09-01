#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Festejo sabalero en Reconquista

Ganó Colón: hay clásico con Unión por Copa Santa Fe

De la mano de Martín Minella, el rojinegro arrancó mal y terminó ganando bien. El derby, por reglamento, se juega en el Cementerio de Elefantes

Colón será local en el clásico por el certamen provincial.
 1:06
Por: 

Colón, con la base de reserva de AFA y de la mano de Martin Minella, dejó en claro en Reconquista que quiere ganar la Copa Santa Fe. Arrancó mal (gol de penal al minuto y pico para Atlético y Tiro), empató, zafó de otro penal (pelota al caño) y ganó 2 a 1 para meterse en semifinales. Ahora, se viene el cruce con Unión.

La figura de la cancha con el premio.La figura de la cancha con el premio.

El reglamento de la Copa Santa Fe marca que el cruce se debe jugar en el Cementerio de Elefantes (porque hoy el Sabalero está en una categoría inferior). En la otra semi, Cementerio de San José de la Esquina recibirá a 9 de Julio de Rafaela.

De cara al derby Colón-Unión, hay dos cuestiones a resolver. Por un lado, la fecha. En principio, el sábado 13 de septiembre a las 15 y/o 16 podría ser una buena alternativa. Ese día no juegan ninguno de los dos por sus compromisos de AFA.

El sabalero lo dio vuelta en Reconquista. Su rival, Atlético y Tiro comenzó ganando.El sabalero lo dio vuelta en Reconquista. Su rival, Atlético y Tiro comenzó ganando.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón
Unión
Copa Santa Fe
Copa Santa Fe de Fútbol

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro