Daniel Di Lena: “Nos pone muy contentos que la Copa Santa Fe vuelva a tener este nivel”
Tras el primer partido por cuartos de final, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe dialogó con El Litoral sobre el creciente reconocimiento del torneo, la posibilidad de un próximo clásico santafesino y el éxito de la campaña “No Garpa”.
Atlético Rafaela vs Unión. Foto: Gentileza Copa Santa Fe
Después de un apasionante encuentro por laCopa Santa Fe de fútbol en Rafaela en el que Unión eliminó a Atlético por penales, Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, dialogó con El Litoral sobre la posibilidad de un próximo clásico santafesino y el éxito de la campaña “No Garpa”.
En tal sentido, reconoció su satisfacción por el desarrollo de la Copa Santa Fe. “Estoy muy contento, vino muchísimo público, tanto la gente de Unión como la de Atlético; estamos en este primer cuarto donde ya salió un semifinalista y ahora estamos esperando los partidos de este miércoles en San José de la Esquina y, después, el domingo con Colón en Reconquista”.
“Estamos avanzando en esta Copa Santa Fe y quizás, según el resultado que se dé el el domingo, podría darse claramente el clásico santafesino, pero hay que ser respetuoso y esperar a lo que pase”, agregó.
Además, agradeció a todos los participantes. Según considero el representante de Lotería, “este año claramente todos los clubes han puesto lo mejor de cada uno, han puesto muchos jugadores importantes...hoy se dio en este partido tanto Atlético como Unión, que fue el que ganó, por lo cual estamos muy contentos que se vuelva a tener a la Copa Santa Fe en este nivel de magnitud y de reconocimiento”.
Campaña “No Garpa”
Por otra parte, Di Lena se refirió a la campaña “No Garpa”, que es una campaña de concientización para que los menores de edad no pueden apostar.
“Estamos muy conformes con la campaña”, dijo, y explicó que comenzaron trabajando con Rosario Central y Newell´s y ahora se encuentran “hablando con Unión y con Colón para, por supuesto, hacerlo en Santa Fe”. “Y la idea es hacerlo -no digo en todos porque no vamos a llegar- pero en la mayoría de los clubes que haya en la provincia”, agregó.
“Arrancamos muy bien, vimos mucha necesidad también no solo de los chicos, sino de la dirigencia de tratar este flagelo que también llega hasta las pensiones de los de los propios clubes, por eso que estamos muy contentos con la campaña y la vamos a continuar todo este año y por supuesto el año próximo”, concluyó.
