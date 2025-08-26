Tras el 1 a 1 en los 90’

Por penales, Unión eliminó a Atlético Rafaela y es semifinalista de la Copa Santa Fe

Tras un partido muy parejo en el que la crema se adelantó con el gol de Aquino y el tate lo igualó rápidamente por intermedio de Aimar, los pibes dirigidos por Vazzoler no fallaron desde los 12 pasos y vuelven a estar entre los mejores 4 de la competencia. Esperan por el vencedor de Atlético y Tiro de Reconquista vs. Colón, por un lugar en la gran final.