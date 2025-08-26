Por penales, Unión eliminó a Atlético Rafaela y es semifinalista de la Copa Santa Fe
Tras un partido muy parejo en el que la crema se adelantó con el gol de Aquino y el tate lo igualó rápidamente por intermedio de Aimar, los pibes dirigidos por Vazzoler no fallaron desde los 12 pasos y vuelven a estar entre los mejores 4 de la competencia. Esperan por el vencedor de Atlético y Tiro de Reconquista vs. Colón, por un lugar en la gran final.
En la fría noche de Rafaela, Atlético recibía a Unión en el Nuevo Monumental de la perla del oeste por los cuartos de final del certamen masculino de la Copa Santa Fe. Con un muy interesante marco de público provisto por ambas parcialidades, celestes y rojiblancos volvían a enfrentarse en un choque con mucha historia en Primera División y la Primera Nacional.
Tras un encuentro intenso, por momentos bien jugado pero muy equilibrado, el 1 a 1 final envió la definición a los disparos desde el punto penal. Allí el equipo de la capital provincial tuvo 100% de eficacia y terminó celebrando con su gente el boleto a semifinales donde, como en la edición 2023, podría reeditarse el superclásico santafesino si es que el domingo Colón supera a Atlético y Tiro en Reconquista.
Desde el inicio mismo del partido dirigido por Jesuan Nicola de la Liga Esperancina, Atlético dejó en claro que estaba dispuesto a jugar de igual a igual ante la formación de reserva de Unión que viene realizando una buena campaña en el torneo Clausura de la Copa Proyección. Buscando presionar arriba, la crema le dividió la tenencia al tatengue que también generaba peligro con los desbordes de Grella y Pedano por las bandas.
Precisamente fue el 10 tatengue el que tuvo la primera al minuto de juego, con un remate que se fue apenas desviado. La respuesta celeste no se hizo esperar y llegó a los 8', con un centro preciso que encontró el solitario cabezazo de Mondino que se fue apenas desviado.
Llegando al cuarto de hora se produjo la primera incidencia y fue el claro penal que Nicola sancionó para el local por una dura falta de Giaccone sobre Aquino. El 9 de Rafaela asumió la responsabilidad y no falló ante la estirada de Meuli para poner en ventaja a su equipo. Acusando recibo del gol en contra, Unión salió con todo en busca del empate y lo consiguió rápidamente tras un tiro libre que cayó en el área y derivó en el anticipo de Mateo Aimar para puntearla y poner el 1 a 1 que devolvía la paridad al tanteador.
Desde ahí y hasta el final de la primera mitad el juego fue perdiendo intensidad aunque sin un dominador claro. Las últimas 2 del primer tiempo fueron para la crema, primero con un solitario cabezazo de Aquino que se fue desviado y luego con un lindo remate de 3 dedos de Gizzi que obligó la reacción de Meuli para mandarla al córner. La igualdad en el entretiempo era un resultado lógico por lo hecho por ambos equipos en una muy entretenida parte inicial.
En el complemento el trámite del partido no se modificó y si bien ambos equipos buscaban progresar terminaban chocando con la defensa rival y repitiendose en centros intrascendentes para los arcos de Bergia y Meuli. La primera clara del segundo tiempo fue a los 19 y fue para Unión, con un precioso tiro libre ejecutado por Ignacio Pedano que reventó el travesaño del arco local.
Nuevamente a los 30 fue Pedano el que lo tuvo para la visita, con un remate cruzado dentro del área que produjo la mejor intervención del portero de Atlético en todo el partido para mandarla al córner. A los 39 y en la última chance que tuvo la visita, una vez más fue Pedano el que se anticipó y cabeceó apenas por encima del travesaño. A los 45, la crema tuvo una chance clarísima para meterse en semifinales, con un cabezazo del ingresado Misael Rodriguez que rebotó en el palo y regresó a las manos de Meuli. Nicola decretó el final con el 1 a 1 que enviaba la definición a la tanda de penales.
Desde los 12 pasos, el propio Rodriguez falló la primera ejecución y le permitió a Unión ponerse rápidamente en ventaja. Desde ahí, los 9 ejecutantes que pasaron convirtieron sus penales incluyendo a Mateo Fagioli que metió el último y desató el festejo de los pibes del tate que junto a toda su gente volvieron a celebrar en Rafaela en este caso el paso a semifinales. El domingo en Reconquista, Atlético y Tiro y Colón definirán a su rival, con la chance abierta de volver a tener un cruce entre tatengues y sabaleros por un lugar en la gran final como sucedió en la edición 2023 donde Unión se coronó campeón.
Goles: En el primer tiempo, a los 17 min. Aquino (AR) de penal y a los 21 min. Aimar (U).
Cambios: En el segundo tiempo, a los 16 min. 15- Lucas Cacciabue por Giaccone y 18- Ricardo Solbes por Aguirre (U); a los 17 min. 16- Maximiliano Martínez por Gizzi y 17- Ignacio Minighini por Torres (AR); a los 23 min. Mario Mosset por Aimar (U); a los 27 min. 14- Esteban Pepino por Varela (AR); a los 41 min. 15- Pablo Sánchez por Rojas y 18- Misael Rodriguez por Aquino (AR); a los 42 min. 16- Benjamín Pérez por Pedano (U).
Definición por penales: En Atlético Rafaela ejecutaron y convirtieron Stizza, Sánchez, Suárez y Minighini, mientras que Rodriguez estrelló su remate en el travesaño. En Unión ejecutaron y convirtieron Cerrudo, Peressuti, Grella, Pérez y Fagioli.
Árbitro: Jesuan Nicola (Liga Esperancina)
Estadio: Nuevo Monumental - Rafaela
