Atlético de Rafaela recibe a Unión por Copa Santa Fe: seguí la previa y el partido en vivo
El partido, que corresponde a los cuartos de final del certamen provincial, se disputará en barrio Alberdi desde las 21. El encuentro será transmitido en vivo por Radio Rafaela y múltiples plataformas.
Atlético de Rafaela recibe a Unión este lunes por la noche en el marco de la Copa Santa Fe 2025. Desde las 21, el estadio Nuevo Monumental, será escenario del partido correspondiente a los cuartos de final del certamen provincial. El ganador se enfrentará al vencedor de la serie entre Tiro Federal de Reconquista y Colón de Santa Fe.
El equipo albiceleste llega con confianza luego de debutar con triunfo en el Torneo Federal A ante Independiente de Chivilcoy y de dejar en el camino a Ben Hur en la fase anterior de esta Copa Santa Fe, imponiéndose 2 a 0 con goles de Jorge Sarponti y Enzo Wuattier.
Para este encuentro, bajo la conducción de Sebastián Muriel, podría darse el estreno oficial de Ijiel Protti, delantero de experiencia con pasos por Rosario Central y Tigre, recientemente incorporado para reforzar el plantel profesional.
La reserva de Unión viene de empatar en cero frente a Huracán.
Por su parte, Unión llegaría al Monumental con un equipo conformado por la división Reserva, una práctica habitual en los clubes de Primera División cuando se presentan en competencias regionales.
El partido será dirigido por Jesuan Nicola, acompañado por Robertino Rosas y Maximiliano Crucci como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Sebastián Medina, perteneciente a la Liga Esperancina de Fútbol. En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto de penal.
En la otra llave de la competencia, 9 de Julio de Rafaela ya aguarda por su rival, que surgirá del cruce entre Centenario de San José de la Esquina y Newell’s Old Boys de Rosario.
La Crema busca dar el golpe de local.
La previa completa
La cobertura previa al encuentro se desarrollará entre las 19 y las 20:30, con transmisión por YouTube, canal 524 de Personal Flow, ellitoral.com, radiorafaela.com.ar, FM 96.5, AM 1470 y para toda la región a través de Radio Rafaela TV.
El operativo periodístico contará con la conducción en piso de Gabriel Santillán, periodista y conductor de Nunca es tarde. Desde el campo de juego, Damián Torti se encargará de la información vinculada a Atlético de Rafaela, además de las notas a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del local.
Ignacio Montrucchio será el responsable de la cámara en campo de juego, mientras que Luciano Villarroel cubrirá la información del lado de Unión, entrevistando a protagonistas del equipo visitante y a integrantes de la organización.
La cobertura desde la hinchada visitante estará a cargo de Maximiliano Bravo con cámara móvil de Tomás Bertero, mientras que Hugo Michlig aportará lo propio desde la parcialidad local. Martín González llevará adelante la producción general y Jimena Ferrero se encargará de las redes sociales.
EN VIVO | Seguí el partido minuto a minuto
Copa Santa Fe 2025 – Cuartos de Final
Estadio Nuevo Monumental de Rafaela
Lunes 25 de agosto, a las 21:00
Atlético de Rafaela enfrentará a Unión de Santa Fe con transmisión oficial de Radio Rafaela por AM 1470 y FM 96.5. Los relatos estarán a cargo de Damián Torti, acompañado por los comentarios de Gabriel Santillán y Hugo Michlig. Seguí la transmisión radial en vivo acá.
Desde el borde de campo, Ignacio Montrucchio brindará la información en tiempo real. La técnica externa estará a cargo de Santillán, en consola trabajará Adrián “Mono” Zimmerman y la locución será responsabilidad de Juanjo Góngora.
