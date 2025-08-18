Triunfos de Central Córdoba, Argentino de Rosario, Atlético Rafaela y Ben Hur

Los equipos santafesinos en el ascenso terminaron sus jornadas durante el fin de semana sin derrotas y siguen siendo protagonistas en la Primera C y el Torneo Federal A.
El Charrúa derrotó 2 a 1 a Puerto Nuevo y el Salaíto 2 a 0 a Camioneros en la Primera C.Por el Federal A, la Crema es líder y derrotó 2 a 1 a Douglas Haig. La BH venció por 3 a 1 aCrucero del Norte. Sportivo Las Parejas empató ante Sol de América y 9 de Julio igualócontra Gimnasia de Chivilcoy.
Los equipos santafesinos en el ascenso terminaron sus jornadas durante el fin de semana sin derrotas y siguen siendo protagonistas en la Primera C y el Torneo Federal A.
En el cuarto escalón del fútbol afiliado de AFA, los elencos rosarinos lograron sendas victorias que les permiten seguir en las principales colocaciones de las distintas zonas.
El sábado, Central Córdoba volvió a la victoria tras derrotar 2 a 1 en condición de visitante a Puerto Nuevo en Campana. Este triunfo es como agua en el desierto, teniendo en cuenta que los rosarinos venían de cuatro encuentros sin sumar de a tres (cinco, si incluimos la derrota por Copa Argentina ante Independiente Rivadavia).
Los dirigidos por la dupla Teglia-Acoglanis comenzaron arriba en el marcador de forma temprana. A los cuatro minutos de juego, Valentín Rovetto puso el 1 a 0 para la visita. En el complemento, Lucas Manochi estiró la ventaja para los de Tablada. Estanislao Magallanes de cabeza puso el descuento para el equipo local.
Por su parte, Argentino de Rosario dio el batacazo al derrotar 2 a 0 al líder del grupo B, Camioneros. El duelo tuvo lugar este domingo por la tarde en el estadio José Martín Olaeta. Se trata de la segunda derrota en 22 fechas para el equipo de Esteban Echeverría.
El Sala abrió el tanteador a los 25 minutos de la segunda parte, gracias al gol de Diego Aguirre. Como si fuera poco, en tiempo de descuento Theo Guiñazú puso el 2 a 0 definitivo para los dirigidos por Gerardo “Gede” Martino.
Con estos resultados, Central Córdoba sigue siendo escolta del grupo A, con 38 puntos y a 3 del puntero Ituzaingó. En tanto, Argentino está 4to. de la zona B con 35 unidades. Por la fecha 23, el Charrúa deberá quedar libre, mientras que el Albo volverá a jugar de local, en este caso ante Deportivo Paraguayo (11ro. con 22 puntos).
Atlético de Rafaela continúa con su racha positiva y derrotó a Douglas Haig en Pergamino 2 a 1 este domingo por la tarde en la fecha 5. La Crema es uno de los protagonistas de la zona campeonato B, donde lidera la tabla con 10 unidades.
En el partido de la fecha 5, los rafaelinos visitaron al Fogonero, que es el colista del grupo y hasta ahora no sumó unidades en esta etapa del torneo. Aprovechando el mal momento de su rival, el equipo de Iván Juárez comenzó ganando con un tanto de Damiano Jaime a los 24 minutos del primer tiempo. En el inicio del complemento, Ciro Leineker estiró la diferencia para la visita, mientras que Fabricio González descontó para Douglas.
En la misma zona compite 9 de Julio de Rafaela, que este domingo recibió a Gimnasia de Chivilcoy. El partido resultó en empate 1 a 1, con una definición agónica sobre el final del encuentro.
La visita abrió el marcador cuando restaban apenas 3 minutos del tiempo reglamentario. Nazareno Gómez fue el encargado de marcar el tanto de los de Chivilcoy. Parecía que el partido terminaba así, pero a los 93 minutos Alex Salcedo puso el empate para los rafaelinos, que mantienen así su invicto en esta etapa.
Como señalamos, Atlético es líder del grupo con 10 puntos, uno más que Sportivo Belgrano. 9 de Julio está 6to. con 6 unidades. El próximo fin de semana, la Crema recibirá a Independiente de Chivilcoy (anteúltimo con 2 unidades) y el León será visitante de San Martín de Formosa (4to. con 8 puntos).
En la zona reválida B se encuentran Sportivo Las Parejas y Ben Hur de Rafaela. La BH cosechó tres puntos de oro este fin de semana, al derrotar a Crucero del Norte por 3 a 1 en el estadio Néstor Zenklusen.
A los 21 minutos de la primera mitad Matías Giacone convirtió de cabeza el primer tanto del partido, tras un centro de Jiménez. El resto de los goles llegaron en el segundo tiempo: Joaquín Molina y nuevamente Giacone marcaron para el local, mientras que Ernesto Álvarez puso el descuento para los misioneros sobre el final del partido.
En tanto, Sportivo Las Parejas empató en calidad de local este domingo ante Sol de América de Formosa. Los equipos no se sacaron diferencias y terminaron igualando sin goles en el Parque 4 de Septiembre.
De esta manera, el Lobo es escolta de Boca Unidos. Los correntinos tienen 12 puntos y el equipo del sur provincial 10. Ben Hur está 6to. con 7 unidades, las mismas que Mitre de Posadas, que por ahora es el último clasificado a la próxima etapa. El próximo fin de semana Sportivo recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (7mo. con 5 puntos) y Ben Hur enfrentará justamente a Mitre en Posadas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.