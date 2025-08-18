Fútbol de ascenso

Triunfos de Central Córdoba, Argentino de Rosario, Atlético Rafaela y Ben Hur

El Charrúa derrotó 2 a 1 a Puerto Nuevo y el Salaíto 2 a 0 a Camioneros en la Primera C.Por el Federal A, la Crema es líder y derrotó 2 a 1 a Douglas Haig. La BH venció por 3 a 1 aCrucero del Norte. Sportivo Las Parejas empató ante Sol de América y 9 de Julio igualócontra Gimnasia de Chivilcoy.