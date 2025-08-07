El Litoral, privilegio y compromiso con el crecimiento del fútbol local

Este 7 de agosto no es un día más. La Liga Santafesina de Fútbol desea expresar su más cálido y profundo reconocimiento a Diario El Litoral por celebrar 107 años de trayectoria periodística, compromiso con la información y vínculo directo con la comunidad santafesina.
Desde hace 94 años, El Litoral ha sido mucho más que un medio: fue y es un testigo privilegiado y comprometido del crecimiento del fútbol local, informando con responsabilidad, sensibilidad y constancia cada paso del desarrollo liguista. En cada edición impresa y, más tarde, en cada publicación digital, el diario acercó el pulso de la Liga Santafesina de Fútbol a miles de hogares de Santa Fe y de toda la región, convirtiéndose en una voz que fortaleció la identidad del fútbol santafesino.
En este recorrido compartido, no podemos dejar de mencionar con especial afecto y gratitud a Juan Carlos Romano, periodista de raza, apasionado por el deporte local, que con su pluma supo retratar durante décadas cada jornada liguista con rigurosidad y un enorme sentido de pertenencia. Junto a él, tantos comunicadores sociales construyeron una narrativa colectiva que consolidó el prestigio de nuestras instituciones, desde las infantiles hasta las divisiones mayores.
Los clubes, los dirigentes, los jugadores, las familias, los árbitros, los hinchas, y cada persona que forma parte de esta comunidad futbolera se vieron reflejados durante décadas en las páginas de El Litoral. Aquellos ejemplares que los canillitas repartían por calles, plazas y bares, se convirtieron en crónicas vivas de una historia que sigue escribiéndose día a día.
Cada año, cada cobertura. El Litoral y la sana costumbre de informar sobre la Liga Santafesina de Fútbol.
Hoy, bajo la presidencia de Leandro Birollo, y en nombre de quienes lo precedieron en la conducción de nuestra Liga —Leonidas Bonaveri, Gustavo Pueyo, Axel Menor, Carlos Lanzaro, Sergio Suárez, Hipólito Montemurro, José Luis Dip, Rubén Caprio, Francisco Cueto, Antonio Barrionuevo, Ángel Piaggio, Alfredo Conde, Eloy Tomás Vulpetti, Santos Silva, Manuel Picazo y Demetrio Pellatti— queremos decir con orgullo que la historia de la Liga Santafesina no podría contarse sin El Litoral.
Porque en sus páginas quedaron registrados los primeros pasos de instituciones que hoy son emblemas del fútbol nacional e internacional. A través del diario, se difundieron los inicios de Colón, Unión, Gimnasia y Esgrima, Atlético de Rafaela, Ferro Carril Santa Fe, entre otras instituciones que, nacidas del esfuerzo y la pasión de sus comunidades, trascendieron fronteras.
También se reflejaron los avances del trabajo y el crecimiento de las divisiones formativas, la consolidación del fútbol femenino, las competencias infantiles, el senior, y todas las iniciativas que hacen a una Liga que no se detiene, que avanza y se transforma junto a la sociedad.
A lo largo de los años, El Litoral ha sido una fuente de información confiable, un canal de expresión y un archivo viviente que documentó el paso de miles de futbolistas, muchos de los cuales trascendieron en el fútbol profesional y se convirtieron en orgullo de nuestra provincia.
Por eso, en este aniversario tan especial, desde la institución extiende un sincero y emocionado agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de El Litoral, desde periodistas hasta diagramadores, fotógrafos, editores, administrativos y distribuidores, por haber hecho posible que la historia del fútbol santafesino que se juega por amor a la camiseta, llegue cada día a más personas.
¡Gracias, Diario El Litoral, por estos 107 años de compromiso, y por haber compartido 94 años junto a la Liga Santafesina de Fútbol!
