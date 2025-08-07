La cancha Pedro Pablo Pasculli de la Liga Santafesina ya cuenta con iluminación propia
El predio sumó un nuevo paso en su proceso de modernización. La cancha número 2, que lleva el nombre del histórico campeón del Mundo México '86, Pedro Pablo Pasculli, ya cuenta con un sistema de iluminación de primer nivel.
Una vez más, el predio Nery Pumpido se iluminó. En esta oportunidad, la cancha número 2 brilló por completo. Junto a la excelente iluminación de la N° 1, Leopoldo Luque, la noche se hizo de día. Crédito: Gentileza Prensa LSF
El predio Nery Alberto Pumpido sumó un nuevo paso en su proceso de modernización. La cancha número 2, que lleva el nombre del histórico campeón del Mundo México '86, Pedro Pablo Pasculli, ya cuenta con un sistema de iluminación de primer nivel. Desde la Liga Santafesina de Fútbol destacaron la importancia de esta obra, en sintonía con los proyectos que se gestionan ante la AFA para seguir jerarquizando el fútbol local y regional.
El predio de la Liga Santafesina de Fútbol, que lleva el nombre del recordado arquero campeón del mundo Nery Alberto Pumpido, vivió este martes una jornada especial. La cancha número 2, denominada Pedro Pablo Pasculli, se encendió por primera vez bajo un sistema de iluminación propio, sumándose así a los avances que viene concretando la Casa Madre del fútbol local en materia de infraestructura y proyección institucional.
La puesta en funcionamiento del nuevo sistema lumínico representa un nuevo paso firme en el camino de crecimiento sostenido que atraviesa la Liga Santafesina, una institución centenaria que sigue apostando a consolidar sus espacios para que los clubes que la integran puedan desarrollar sus actividades en condiciones cada vez más dignas y competitivas.
En un breve acto simbólico, dirigentes de la Liga Santafesina de Fútbol se dieron cita en el predio ubicado en el norte de la ciudad de Santa Fe para presenciar el encendido inaugural de las luminarias. La obra se enmarca en un plan integral que contempla la mejora de los escenarios deportivos propios, con la vista puesta en albergar cada vez más encuentros en horarios nocturnos y potenciar el uso del predio en distintos momentos del día.
Los dirigentes resaltaron la calidad técnica del sistema instalado, similar al que ya se había colocado en la cancha número 1, que lleva el nombre del inolvidable Leopoldo Jacinto Luque, también campeón del Mundo. En ambos casos, se trata de un equipamiento moderno y eficiente, que cumple con los estándares requeridos para el desarrollo de partidos oficiales y que, además, permite pensar en eventos especiales y competencias de mayor jerarquía, etc.
Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina, expresó su satisfacción por este nuevo logro institucional. "Estamos convencidos de que cada paso que damos es en beneficio de todos los clubes. Invertir en infraestructura no es sólo mejorar el presente, sino también garantizar un futuro mejor para nuestro fútbol", señaló. Birollo destacó que el crecimiento del predio es parte de un proyecto ambicioso que incluye obras, capacitación, gestión ante organismos nacionales como la AFA y el fortalecimiento del rol social de la Liga Santafesina.
En ese sentido, el dirigente hizo referencia a la reciente visita que realizó a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde fue recibido por Javier "Pipo" Marín, integrante del Comité Ejecutivo. Allí, Birollo presentó un importante proyecto institucional que apunta a conseguir nuevos recursos y respaldo para seguir avanzando en mejoras que impacten en todo el ecosistema liguista.
En Italia, Pedro Pablo Pasculli recibió la imagen vía WhatsApp, se mostró feliz y muy contento por el homenaje que se le brindó desde el predio Nery Pumpido. Como olvidar el logro de la Copa del Mundo en México. En la imagen junto a Maradona.
"Llevamos una propuesta integral que fue muy bien recibida por las autoridades de AFA. Entienden la importancia de las ligas del interior y saben del esfuerzo que hacemos día a día. Este respaldo nos motiva a seguir trabajando con más fuerza", sostuvo el presidente.
El predio Nery Pumpido se consolida, de esta manera, como un espacio cada vez más completo y funcional para el desarrollo del fútbol local. Con dos canchas iluminadas, vestuarios, oficinas administrativas, zonas de entrenamiento y un proyecto en marcha para seguir sumando infraestructura, se transforma en un verdadero centro neurálgico para la actividad de la Liga Santafesina.
El reconocimiento a figuras históricas como Pedro Pablo Pasculli y Leopoldo Jacinto Luque en la nomenclatura de las canchas es también una muestra del arraigo y la identidad que la institución busca cultivar.
La iluminación de la cancha que lleva su nombre no sólo es un homenaje simbólico, sino también una herramienta concreta para que los y las futbolistas de todas las edades puedan disfrutar del deporte en mejores condiciones. Desde partidos de divisiones inferiores hasta competencias de primera división de masculino y femenino, el uso de este espacio será ahora más amplio y flexible.
El proyecto de iluminación y mejoras en el predio también se articula con una serie de acciones que la Liga viene implementando en conjunto con los clubes afiliados, como jornadas de capacitación arbitral, cursos para directores técnicos, encuentros de fútbol femenino y programas de inclusión social. Todo ello forma parte de una política que apunta a hacer de la Liga Santafesina de Fútbol, una institución moderna, plural y comprometida con su comunidad.
"Queremos que todos los clubes, grandes y chicos, se sientan parte de este proceso. Las obras no son para una elite, son para todos. Cada chico o chica que pisa estas canchas merece jugar en un lugar digno, seguro y profesional", expresó otro de los dirigentes presentes.
En un contexto donde muchas ligas del país deben luchar con dificultades económicas, la Liga Santafesina se muestra activa, con capacidad de gestión y un horizonte claro. La relación con la AFA, el respaldo de los clubes y la participación de dirigentes comprometidos han sido claves para que los proyectos se concreten y para que el fútbol de la región siga creciendo.
El futuro inmediato trae nuevas expectativas: se proyecta la colocación de más luminarias, la mejora del acceso al predio, nuevas oficinas y espacios para reuniones institucionales. También se analiza la posibilidad de generar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados que permitan financiar nuevas obras y programas sociales vinculados al deporte.
Mientras tanto, la noche santafesina ya tiene un nuevo punto de luz: la cancha Pedro Pablo Pasculli se encendió y, con ella, también se enciende la ilusión de cientos de futbolistas que encontrarán en ese espacio un lugar mejor para desplegar su talento y vivir el fútbol como se merece.
Pedro Pablo Pasculli
Pedro Pablo Pasculli es un exfutbolista argentino, fue uno de los futbolistas que ganaron la Copa Mundial de Fútbol de 1986, su último equipo fue el Pelita Jaya de Indonesia. Surgido de Colón de Santa Fe, con destacada actuación en Argentinos Juniors, donde se consagró campeón y goleador, con destacada actuación luego en el fútbol italiano, en especial en Lecce, es actualmente entrenador de fútbol. Pasculli ha sido internacional con la Selección de fútbol de Argentina, jugando 20 partidos internacionales y anotando 5 goles. Formaría parte del equipo campeón de México 1986 donde anotaría un solo gol, clave para derrotar a Uruguay en los octavos de final y por el cual es recordado por el público argentino.
