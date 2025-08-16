Argentina empuja en Panamericanos Juniors: ¡ya hay 41 medallas en ASU2025!
Agostina Hein la rompió en las pruebas de natación de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y cerró su participación aportándole a la Argentina ¡ocho medallas!. Todavía queda una semana entera de competencias en Paraguay.
El medallero refleja las victorias y logros de los atletas argentinos en Asunción. Crédito: Gentileza.
Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la nutrida delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), sigue con la idea fija de superar la sexta posición conseguida en la primera edición de Cali-Valle 2021. En esa oportunidad, los chicos sumaron 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce para un total de 73 preseas. Hasta ahora, sumaron 41 medallas en total.
El ciclismo trajo las primeras alegrías para la delegación en ASU2025 con la medalla plateada de Julia Benedetti Venturella y la de bronce de Delfina Dibella Latorre, ambas en la disciplina de ruta contrarreloj individual. Además, el ciclismo le otorgó una dorada a la delegación: Santiago Gruñeiro, en ómnium masculino de ciclismo de pista.
Agostina Hein la rompió en las pruebas de natación y cerró su participación aportándole a la Argentina ¡ocho medallas! Y, de las siete doradas que suma la delegación, logrando tres. La oriunda de Campana cumplió con todas las expectativas que había sobre ella: primero se impuso en los 400m libre y sumó la victoria en los 400m medley y en los 200m medley. Además la Vikinga, quien participó de los Juegos Olímpicos París 2024 con solo 16 años, integró el equipo del relevo libre femenino 4x100 que ganó el bronce junto con Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna y Malena Santillán. Sumó al final la medalla plateada en el relevo 4x100 combinado femenino junto a Cecilia Diekele, Catalina Acacio y Gauna.
Germán Charaviglio junto a la pequeña Pareto durante el encuentro del staff argentino.
Como si todo eso fuera poco, también brindó su aporte en las pruebas mixtas para alzarse con la medalla plateada tanto en el relevo 4x100 libre junto con Gauna, Matías Chaillou y Matías Santiso. En el 4x100 combinado, obtuvo plata con Gauna, Ulises Saravia Peláez y Dante Nicola Rho.
Ulises Saravia le dio otra dorada a la Argentina, en la final de los 100 metros de espalda masculino, con un tiempo de 53.89 (récord panamericano junior) y consiguió además la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027.
Germán Charaviglio, durante el evento del staff argentino.
Malena Santillán, en tanto, también se sumó con una dorada en los 200 metros espalda que incluso vino acompañada de un récord sudamericano de 2:10.36, superando así la anterior marca de la brasileña Fernanda de Goeij de 2:11.95 en 2019.
Otra de las doradas argentinas en Asunción llegó por Ignacio Espínola, quien se impuso en la categoría 58 kilos en taekwondo, mientras que las tenistas Sol Larraya y Candela Vázquez se quedaron con el doble femenino y el masculino también fue para Argentina gracias a Ian Vertberger y Dante Pagani. Con este triunfo, el dobles masculino sumó la segunda dorada para el tenis en ASU2025 y representó el décimo oro argentino en los Juegos.
Valeria Charaviglio, coordinadora del staff argentino, acompaña a Germán.
Por ahora, todas las medallas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025:
Medallas doradas (10). Agostina Hein - Natación - 400 metros libres femenino; Agostina Hein - Natación - 400 metros medley femenino; Malena Santillán - Natación - 200 metros espalda (récord sudamericano); Ulises Saravia - Natación - 100 metros espalda (récord panamericano junior); Agostina Hein - Natación - 200 metros medley femenino (récord argentino); Santiago Gruñeiro - Ciclismo - Ómnium; José Materano, Matías Chaillou, Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola y Ulises Saravia - Natación - 4x100relevo combinado masculino; Ignacio Espínola - Taekwondo; Sol Larraya y Candela Vázquez - Tenis - Dobles femenino; Ian Vertberger y Dante Pagani - Tenis - Dobles masculino
Medallas plateadas (22). Julieta Benedetti Venturella - Ciclismo Ruta -Contrarreloj individual femenino; Lucía Miralles - Ciclismo Mountain Bike - Cross-Country femenino; Nicolás Reynoso - Ciclismo Mountain Bike - Cross-Country masculino; Manuel Turone - Ciclismo BMX Freestyle; Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari y Ramiro Videla - Ciclismo pista - persecución por equipos; Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna - Ciclismo pista - velocidad por equipos; Julieta Benedetti - Ciclismo pista - Omnium; Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla - Remo - Cuatro sin timonel masculino; Santino Menin - Remo - Un Par de Remos Cortos Masculino; Joaquín Cisneros - Tiro - Trap masculino; Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez - Natación - 4x100 relevo estilo libre mixto; Ulises Cazau - Natación - 100 metros mariposa; Cecilia Dieleke - Natación - 100 metros espalda; Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein y Lucía Gauna - Natación - 4 x 100m relevo combinado mixto; Magdalena Portela - Natación - 400 metros medley femenino; Hein, Gauna, Portela y Santillán - Natación - 4x200 relevo libre femenino; Catalina Borrelli - Esgrima - Sable individual femenino; Segundo Portabales - Squash- Individual masculino; Santiago Portabales y Francisco Alfonso - Squash - Dobles masculino; Cecilia Dieleke, Magdalena Portela, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - 4x100 relevo combinado femenino; Matías Murillo - Ciclismo de pista - Keirin Masculino; Seleccionado argentino de Handball femenino
Medallas de bronce (13). Delfina Dibella Latorre - Ciclismo Ruta - Contrarreloj individual femenino; Alejo Betique - Ciclismo Pista - Velocidad; Josefina Mella - Tiro - Pistola 10m aire femenino; Josefina Mella - Tiro - Tiro Deportivo; Alma Pueyo - Tiro con Arco - Recurvo Individual Femenino; Esteban Silva - Tiro con Arco - Recurvo Individual Masculino; Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - Natación - 4x100 Relevo estilo libre femenino; Cecilia Dieleke - Natación - 200 metros espalda; Matías Santiso - Natación - 200 metros libres; Alem Yuma - Judo - -81kg masculino; Morena Domínguez - Skateboarding - Street femenino; Tomás Roberti y Tobías Weise Gontier - Gimnasia en trampolín sincronizado masculino; Paula Rivero y Segundo Portabales - Squash - Dobles mixto.
Agostina, la sirenita de Campana
Agostina Hein la rompió en las pruebas de natación de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y cerró su participación aportándole a la Argentina ¡ocho medallas! Y, de las siete doradas que suma la delegación, logrando tres. La oriunda de Campana cumplió con todas las expectativas que había sobre ella en ASU2025: nadando de forma individual, primero se impuso en los 400m libre, sumó la victoria en los 400m medley y en los 200m medley.
Además la Vikinga, quien participó de los Juegos Olímpicos París 2024 con solo 16 años, integró el equipo del relevo libre femenino 4x100 que ganó la medalla de bronce junto con Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna y Malena Santillán. Sumó al final la medalla plateada en el relevo 4x100 combinado femenino junto a Cecilia Diekele, Catalina Acacio y Gauna.
Como si todo eso fuera poco, también brindó su aporte en las pruebas mixtas para alzarse con la medalla plateada tanto en el relevo 4x100 libre junto con Gauna, Matías Chaillou y Matías Santiso. En el 4x100 combinado, obtuvo plata con Gauna, Ulises Saravia Peláez y Dante Nicola Rho.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.