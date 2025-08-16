Los Juegos terminan el sábado 23

Argentina empuja en Panamericanos Juniors: ¡ya hay 41 medallas en ASU2025!

Agostina Hein la rompió en las pruebas de natación de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y cerró su participación aportándole a la Argentina ¡ocho medallas!. Todavía queda una semana entera de competencias en Paraguay.