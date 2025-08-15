Desafío continental

Aguas abiertas: el equipo argentino listo para los Panamericanos Junior en Encarnación

Candela Giordanino, Martina Contreras y Tomás Rodríguez representarán a Argentina en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Las pruebas se disputarán en la playa San José, en Encarnación, con la mira puesta en un lugar en Lima 2027.