Deportistas rosarinos participan en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Rosario vuelve a demostrar su pujanza deportiva con una destacada presencia en la II edición de los Juegos Panamericanos Junior, que se desarrollará desde este sábado 9 y hasta el 23 de agosto en Asunción (Paraguay).
Una delegación de 18 talentos locales y una deportista zonal participan desde este sábado 9 y hasta el 23 de agosto en el evento multideportivo continental.
Con una delegación de 18 atletas locales y una representante zonal que portarán con orgullo la camiseta celeste y blanca, la legión rosarina se prepara para dejar huella en las diversas disciplinas, reafirmando su condición de semillero de talento en el deporte nacional.
Los embajadores rosarinos competirán en disciplinas que van desde el canotaje hasta el voleibol playa, en un certamen que reunirá a más de 4.000 atletas de 41 países y tendrá 42 disciplinas (28 deportes).
En la inauguración estará presente la secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattehus, quien estará acompañada por el secretario de Hacienda, Guido Boggiano, y el subsecretario de Deporte, Diego Sebben.
Lucas Micatrotta competirá en canotaje velocidad (K2 500m y K4 500m) y es del club Náutico Sportivo Avellaneda. En tanto, en esgrima estarán Franco Marchetti (florete masculino) y María Caterina Correa Sticconi (florete femenino). Ambos son de Gimnasia y Esgrima.
El esquí náutico estará representado por Francisco Giorgis (waterski). Por su parte, el hockey tendrá a Delfina Persoglia (Universitario), Juan Cruz Boretti (Jockey Club) y a Lucas Boretti (Jockey Club), quien será reserva.
Juan Ignacio Gallardo luchará en karate (kumite -60kg) y es del club Social y Deportivo Río Negro. La comitiva en natación tendrá a Ignacio Stambuk (400m, 800m, 1500m y 4x200m libre). El nadador del club Echesortu además participará en la carrera de Aguas Abiertas (Relevo 4×1.500m mixto y 10km).
A su vez, la natación artística tendrá a María Carasatorre en Duetos (Club Gimnasia y Esgrima). Por su parte, el patinaje de velocidad contará con Camila Aquino (1.000m Sprint, 500m + Distancia y 200m Meta contra Meta) del Club de Patinaje Universitario, y con Nahiara Sagasti (5.000m puntos y 10.000m eliminación) representante del Club Atlético Villa Urquiza.
En remo estarán representando al país las y los locales Máximo Pacheco (M2x, M4x y M8+) de Regatas Rosario, Emilio Battilana (M2x, M4x y M8+) de Regatas Rosario, Elena Cerrudo (W1x, W4x, W8+ y Mixto 8+) de Regatas Rosario y Juan Ignacio Jijón (M4x y M8+) de Rowing.
En rugby 7 estará el jugador de Duendes Gino Dicapua, y en Taekwondo, el orgullo local recaerá sobre Brenda Anahí Ruiz Díaz (Kyorugui -67kg). Por último, el voleibol playa tendrá como abanderada zonal a Morena Marisa Abdala (nacida en Pavón Arriba y representante del deporte rosarino).
Sin dudas, la presencia de estas y estos atletas refleja la apuesta de Rosario por el desarrollo de talentos en distintas disciplinas, consolidando su liderazgo en el deporte juvenil a escala nacional e internacional.
Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tendrán la presencia de 338 atletas (172 varones y 166 mujeres) en la delegación argentina, además de 138 oficiales.
La 'Leona' Juana Castellaro Morello y el nadador Ulises Saravia, ambos atletas olímpicos, serán los abanderados del representativo nacional en la Ceremonia de Apertura que se realizará en el mítico Estadio Defensores del Chaco.
El evento tendrá 28 deportes y 42 disciplinas y repartirá 1.077 medallas (333 oros, 333 platas y 411 bronces). Además, habrá 216 clasificaciones directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
