¡Arranca la emoción en Paraguay!: 4.000 deportistas en ASU 2025
Desde las 19 y en el Defensores del Chaco se inaugurarán de manera oficial los Juegos Panamericanos Junior. Ulises Saravia y Juana Castellaro Morello serán los abanderados argentinos. Cantará Tiago PZK.
En ASU2025 estarán en juego 216 plazas directas para los Panamericanos de Lima 2027
Los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 comenzarán este sábado en Asunción, Paraguay, con la participación de más de 4.000 jóvenes atletas que lucharán por varios objetivos: medallas, un lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y afianzar su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.
La ceremonia inaugural, que iniciará a las 19 de nuestro país y se podrá seguir por TyC Sports Play, se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco.
A mejorar lo hecho en Colombia
Argentina cuenta con una nutrida delegación (la tercera en importancia por detrás de México y Brasil) y algunos de sus deportistas ya participaron incluso de los últimos Juegos Olímpicos en París, hasta ganando medallas.
En definitiva, serán 41 las naciones asociadas a la organización Panam Sports que participarán de ASU2025 del 9 al 23 de agosto.
Los Juegos tendrán dos sedes principales: la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y el parque del Comité Olímpico Paraguayo (COP), considerado el más grande de América. En tanto, las disciplinas acuáticas se disputarán en las ciudades de Encarnación y Ypacaraí.
El presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, ha destacado que los Panamericanos Junior son la "mayor fiesta deportiva para los jóvenes de América", en tanto que el presidente del COP, Camilo Pérez, destacó el trabajo duro de su país para organizar unos Juegos Junior que también servirán de test de cara a la aspiración de Paraguay de ser elegida sede de los Juegos Panamericanos 2031.
Historial
En la primera versión de los Panamericanos Junior, celebrados en las ciudades colombianas Cali-Valle en 2021, Brasil se llevó el primer lugar con 59 medallas doradas y un total de 164 preseas.
Colombia se situó en la segunda posición con 48 doradas y un acumulado de 145, en tanto que Estados Unidos cerró el podio con 47 títulos y 114 medallas en total. Argentina, por su parte, se ubicó en la sexta posición: 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce para un total de 73.
Los embajadores rosarinos competirán en disciplinas que van desde el canotaje hasta el voleibol playa, en un certamen que reunirá a más de 4.000 atletas de 41 países y tendrá 42 disciplinas (28 deportes).
En ASU2025 estarán en juego 216 plazas directas para los Panamericanos de Lima 2027, en tanto la nueva generación de deportistas (compiten de 14 a 22 años) de América comenzará en estos Juegos Junior su camino a los Juegos Olímpicos previstos para el 2028 en Los Ángeles.
