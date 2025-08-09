Juegos Panamericanos Junior: ¡uno por uno los 46 atletas de Santa Fe!

ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (ESPECIAL PARA EL LITORAL).
El Litoral estará presente en Asunción del Paraguay para acompañar a los deportistas de la provincia invencible desde ahora y hasta el 23 de agosto. Es la cuenta regresiva a los Juegos Suramericanos que tendrá la provincia de Santa Fe el año que viene en tres ciudades: la capital, Rosario y Rafaela.
ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (ESPECIAL PARA EL LITORAL).
Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzarán este sábado 9 de agosto con una importante representación argentina. La delegación albiceleste estará compuesta por 338 deportistas (172 varones y 166 mujeres) y 46 de ellos, además de Valeria Chiaraviglio a cargo del staff COA como kinesióloga, representarán al deporte de la provincia invencible de Santa Fe.
El Litoral, ya viviendo la "Misión ODESUR 2026" dirá presente los próximos días con dos periodistas propios, acreditados por el Comité Olímpico Argentino (COA) y con la colaboración del "Embajador Deportivo" por excelencia que es Germán Chiaraviglio.
Los Juegos Panamericanos iniciados en 1951 dieron origen a los Juegos Panamericanos Junior destinados a promover a jóvenes deportistas.
La primera edición se celebró en 2021 en Cali, Colombia, marcando un momento importante para el deporte en el continente. Con la participación de más de 4000 atletas en 42 disciplinas, este evento no solo ofrece una plataforma para los jóvenes atletas, sino también la oportunidad de clasificar para los Juegos Panamericanos de 2027.
"Tras el éxito de la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el deporte se prepara para vivir toda la emoción de ASU2025. Desde el 9 al 23 de agosto se desarrollará este evento considerado la fiesta deportiva juvenil más importante del continente y por qué no decirlo también del mundo. Quince días de pasión, excelencia, hermandad y del mejor deporte juvenil de las Américas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025", explican desde la organización a El Litoral.
Con Germán Chiaraviglio consolidado como "Embajador Deportivo" indiscutible de la provincia de Santa Fe, será su hermana Valeria quien estará a cargo del staff de la provincia invencible con 46 atletas en distintas disciplinas.
Este es el listado de cada uno de los santafesinos que arranca su sueño deportivo continental.
Acuáticos: Malena Santillán Carreras, Ignacio Carreras y Adrián Carreras (Natación); Candela Giordanino, Ignacio Stambuk, Juan Garbarino y Christian Primón (Aguas Abiertas); María Carasatorre (Natación Artística).
Atletismo: Luciana Gómez Iriondo y Tomás Pablo Mondino
Básquetbol 3x3: Delfina Gentinetta y Leandro Oscar Tesido
Canotaje Sprint: Luca Micatrotta
Canotaje Pista/Ruta: Alejo Betique y Daniel Gustavo Capella
Esgrima: María Caterina Correa Sticconi, Franco Marchetti y Carlos Enrique Ricardo Moyano
Esquí Naútico: Francisco Giorgis
Gimnasia Artística: Sebastián Álvarez
Hóckey: Juan Cruz Boretti, Lucas Boretti, Delfina Persoglia
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Levantamiento de Pesas: María Paz Casadevall, Joaquín Eluney Mesa, Román Mariano Gorosito
Patinaje Velocidad: Naiara Loreley Sagasti y Camila Ayelén Aquino
Remo: Elena Cerrudo, Ingrid Paula Marcipar, Emilio Genaro Battilana, Juan Ignacio Jijón, Máximo Gustavo Pacheco
Rugby: Gino Dicapua
Taekwondo: Brenda Anahí Ruiz Díaz
Tenis: Dante Pagani
Tiro deportivo: María Emilia Oblan
Tiro Deportivo: Nicolás Leopoldo Colussi, Santiago Ariel Serra y Fernando Borello
Tiro con arco: Alma Fiorella Pueyo López
Triatlón: Bautista Arbizu
Voleibol: Federico Martín Trucco, Juan Welschen, Morena Marisa Abdala
Staff COA: Valeria Chiaraviglio (kinesióloga)
