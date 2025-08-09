Informe especial de El Litoral: Misión ODESUR 2026

Juegos Panamericanos Junior: ¡uno por uno los 46 atletas de Santa Fe!

El Litoral estará presente en Asunción del Paraguay para acompañar a los deportistas de la provincia invencible desde ahora y hasta el 23 de agosto. Es la cuenta regresiva a los Juegos Suramericanos que tendrá la provincia de Santa Fe el año que viene en tres ciudades: la capital, Rosario y Rafaela.