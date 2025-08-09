#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Informe especial de El Litoral: Misión ODESUR 2026

Juegos Panamericanos Junior: ¡uno por uno los 46 atletas de Santa Fe!

El Litoral estará presente en Asunción del Paraguay para acompañar a los deportistas de la provincia invencible desde ahora y hasta el 23 de agosto. Es la cuenta regresiva a los Juegos Suramericanos que tendrá la provincia de Santa Fe el año que viene en tres ciudades: la capital, Rosario y Rafaela.

46 deportistas además de Valeria Chiaraviglio a cargo del staff COA como kinesióloga, representarán al deporte de la provincia invencible de Santa Fe.
 16:28
Por: 

ASUNCIÓN DEL PARAGUAY (ESPECIAL PARA EL LITORAL).

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comenzarán este sábado 9 de agosto con una importante representación argentina. La delegación albiceleste estará compuesta por 338 deportistas (172 varones y 166 mujeres) y 46 de ellos, además de Valeria Chiaraviglio a cargo del staff COA como kinesióloga, representarán al deporte de la provincia invencible de Santa Fe.

El Litoral, ya viviendo la "Misión ODESUR 2026" dirá presente los próximos días con dos periodistas propios, acreditados por el Comité Olímpico Argentino (COA) y con la colaboración del "Embajador Deportivo" por excelencia que es Germán Chiaraviglio.

Argentina cuenta con una nutrida delegación (la tercera en importancia por detrás de México y Brasil) y algunos de sus deportistas ya participaron incluso de los últimos Juegos Olímpicos en París.Germán Chiaraviglio es el "Embajador Deportivo" de la delegación.

Los Juegos Panamericanos iniciados en 1951 dieron origen a los Juegos Panamericanos Junior destinados a promover a jóvenes deportistas.

La primera edición se celebró en 2021 en Cali, Colombia, marcando un momento importante para el deporte en el continente. Con la participación de más de 4000 atletas en 42 disciplinas, este evento no solo ofrece una plataforma para los jóvenes atletas, sino también la oportunidad de clasificar para los Juegos Panamericanos de 2027.

"Tras el éxito de la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el deporte se prepara para vivir toda la emoción de ASU2025. Desde el 9 al 23 de agosto se desarrollará este evento considerado la fiesta deportiva juvenil más importante del continente y por qué no decirlo también del mundo. Quince días de pasión, excelencia, hermandad y del mejor deporte juvenil de las Américas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025", explican desde la organización a El Litoral.

Argentina cuenta con una nutrida delegación (la tercera en importancia por detrás de México y Brasil) y algunos de sus deportistas ya participaron incluso de los últimos Juegos Olímpicos en París.En Atletismo estarán: Luciana Gómez Iriondo y Tomás Pablo Mondino

Con Germán Chiaraviglio consolidado como "Embajador Deportivo" indiscutible de la provincia de Santa Fe, será su hermana Valeria quien estará a cargo del staff de la provincia invencible con 46 atletas en distintas disciplinas.

Uno por uno

Este es el listado de cada uno de los santafesinos que arranca su sueño deportivo continental.

Acuáticos: Malena Santillán Carreras, Ignacio Carreras y Adrián Carreras (Natación); Candela Giordanino, Ignacio Stambuk, Juan Garbarino y Christian Primón (Aguas Abiertas); María Carasatorre (Natación Artística).

Atletismo: Luciana Gómez Iriondo y Tomás Pablo Mondino

Básquetbol 3x3: Delfina Gentinetta y Leandro Oscar Tesido

Argentina cuenta con una nutrida delegación (la tercera en importancia por detrás de México y Brasil) y algunos de sus deportistas ya participaron incluso de los últimos Juegos Olímpicos en París.Por Esquí Naútico estará Francisco Giorgis

Canotaje Sprint: Luca Micatrotta

Canotaje Pista/Ruta: Alejo Betique y Daniel Gustavo Capella

Esgrima: María Caterina Correa Sticconi, Franco Marchetti y Carlos Enrique Ricardo Moyano

Esquí Naútico: Francisco Giorgis

Gimnasia Artística: Sebastián Álvarez

Hóckey: Juan Cruz Boretti, Lucas Boretti, Delfina Persoglia

Argentina cuenta con una nutrida delegación (la tercera en importancia por detrás de México y Brasil) y algunos de sus deportistas ya participaron incluso de los últimos Juegos Olímpicos en París. Dante Pagani será el representante en tenis.

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Levantamiento de Pesas: María Paz Casadevall, Joaquín Eluney Mesa, Román Mariano Gorosito

Patinaje Velocidad: Naiara Loreley Sagasti y Camila Ayelén Aquino

Remo: Elena Cerrudo, Ingrid Paula Marcipar, Emilio Genaro Battilana, Juan Ignacio Jijón, Máximo Gustavo Pacheco

Argentina cuenta con una nutrida delegación (la tercera en importancia por detrás de México y Brasil) y algunos de sus deportistas ya participaron incluso de los últimos Juegos Olímpicos en París.En Rugby, estará Gino Dicapua

Rugby: Gino Dicapua

Taekwondo: Brenda Anahí Ruiz Díaz

Tenis: Dante Pagani

Tiro deportivo: María Emilia Oblan

Tiro Deportivo: Nicolás Leopoldo Colussi, Santiago Ariel Serra y Fernando Borello

Tiro con arco: Alma Fiorella Pueyo López

Triatlón: Bautista Arbizu

Voleibol: Federico Martín Trucco, Juan Welschen, Morena Marisa Abdala

Staff COA: Valeria Chiaraviglio (kinesióloga)

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Paraguay
Polideportivo

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro