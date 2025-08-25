La Liga Reconquistense se coronó campeón de la provincia de Santa Fe

Mirá tambiénLa cancha Pedro Pablo Pasculli ya tiene luz propia
En la Capital de Santa Fe, predio Nery Pumpido, llegó a su fin un nuevo certamen organizado por la Federación Santafesina de Fútbol, en este caso el Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 15, región Centro-Norte, donde la Copa de Oro quedó para los reconquistenses y la de Plata para los verenses. Gran fin de semana en el predio de la Liga, en el que convivieron familias y sobre todos jóvenes en formación.
Este domingo por la mañana a la Selección de la Liga Santafesina le había tocado perder por 1 a 0 en las Semifinales de la Copa de Plata ante la Liga Ocampense. Esta última luego se enfrentó en el juego decisivo ante la Liga Verense, quien se terminó imponiendo 4 a 1 y se consagró campeón del segundo trofeo en relevancia del certamen. La Selección de Ignacio Clementín incluso tuvo al máximo anotador, Brian Monzón, con 4 goles.
Mirá tambiénNacional celebró en el sur y cerró un torneo inolvidable
Ya por la tarde llegaría el momento para el partido más importante del fin de semana, la gran final de la Copa de Oro que enfrentó a las ligas Reconquistense y Rafaelina: fue victoria para los de Reconquista, el combinado de Joaquín Fernández que se impuso por 1 a 0 a la de Vera, con gol de uno de los mejores jugadores del torneo, Héctor Chiani.
En la repartición de premios, la Liga Ocampense se quedó con el premio 'Fair Play', mientras que la Liga Rafaelina con sus dos arqueros obtuvo el premio 'Mejor Valla'.
Así, en el Nery Pumpido, terminó una tarde de festejos de una de las categorías que marca el futuro de los pibes en la gran región.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.