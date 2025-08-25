Otra noche histórica en el Predio Nery Pumpido

La cancha Pedro Pablo Pasculli ya tiene luz propia

En un domingo inolvidable, la Liga Santafesina de Fútbol inauguró oficialmente las luminarias de la cancha número 2 del predio Nery Alberto Pumpido, que lleva el nombre del campeón del mundo Pedro Pablo Pasculli. Con un marco emotivo, en la antesala de los partidos de la Copa Túnel Subfluvial Femenina, la embajadora de esta primera edición, Claudia Giaccone, acompañó a la dirigencia liguista en un acto que quedará en la memoria del fútbol regional.