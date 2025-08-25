La cancha Pedro Pablo Pasculli ya tiene luz propia
En un domingo inolvidable, la Liga Santafesina de Fútbol inauguró oficialmente las luminarias de la cancha número 2 del predio Nery Alberto Pumpido, que lleva el nombre del campeón del mundo Pedro Pablo Pasculli. Con un marco emotivo, en la antesala de los partidos de la Copa Túnel Subfluvial Femenina, la embajadora de esta primera edición, Claudia Giaccone, acompañó a la dirigencia liguista en un acto que quedará en la memoria del fútbol regional.
Claudia Giaccone y Leandro Birollo, momento en el que las luces se encendieron y la noche se hizo de día. Crédito: Manuel Fabatía.
La tarde-noche del domingo en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol tuvo un condimento especial, que trascendió lo deportivo y se instaló en el terreno de lo histórico. En la cancha número 2, que lleva con orgullo el nombre de Pedro Pablo Pasculli, se inauguraron oficialmente las luminarias, transformando el escenario en un espacio moderno, apto para recibir a jugadoras, jugadores y familias bajo la magia de la luz artificial.
El marco elegido no pudo ser mejor: la Copa Túnel Subfluvial Femenina, un torneo que une a Santa Fe y Paraná, sirvió como excusa perfecta para encender definitivamente los reflectores y darle un nuevo brillo al predio. Allí, en la previa de los encuentros de cuartos de final, se llevó a cabo el acto formal encabezado por el presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, y la embajadora del certamen, Claudia Giaccone, subsecretaria de la Región Centro del Gobierno de Santa Fe, quien fue homenajeada por su constante acompañamiento al fútbol femenino y regional.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades, dirigentes, futbolistas y público que acompañó con entusiasmo este paso trascendental. Estuvieron presentes miembros de la Mesa Directiva liguista: el vicepresidente Herbert Bassita, el tesorero Fabricio Galateo, el secretario Luis López, y la secretaria de Fútbol Femenino, Viviana Servidio, quien tuvo el gesto de entregar a Giaccone la camiseta de los seleccionados de la Liga. También participaron el secretario de Torneos, Gastón Olivera, figura clave en el proyecto de iluminación; el director de Selecciones, Gustavo Ferroglio; y coordinadores de distintas instituciones como José Lazzarini (Universidad), Miguel cantero (presidente de Newell's Old Boys) y Manuel Minella (Colón Femenino).
Una camiseta para la Embajadora. Claudia Giaccone recibió la indumentaria que utilizan los selecionados de la Liga Santafesina en Femenino y masculino. Crédito: Manuel Fabatía.
El acto fue conducido por Luciano Brondino, quien dio paso a los discursos de Birollo y Giaccone, ambos cargados de emoción y de proyección hacia el futuro. Posteriormente, se realizó el encendido oficial de las luces y el descubrimiento de la plaqueta que inmortaliza la fecha y la decisión dirigencial de seguir invirtiendo en infraestructura.
Vale recordar que esta no es la primera vez en el año que el predio Nery Alberto Pumpido se viste de gala. El pasado 18 de junio, se inauguraron las luminarias de la cancha Leopoldo Jacinto Luque gracias al aporte del Programa Brigadier del Gobierno de Santa Fe. En esta oportunidad, el turno fue de la Pedro Pablo Pasculli, obra que se concretó gracias a los recursos destinados por la propia Mesa Directiva de la Liga, reafirmando el compromiso de mejorar cada espacio de la Casa Madre del fútbol santafesino.
La placa fue descubierta por Giaccone y Birollo, acompaña Luis López. Crédito: Manuel Fabatía.
Durante su intervención, Claudia Giaccone expresó palabras de agradecimiento y entusiasmo: "Es un lindo momento y si de fútbol femenino se trata, acá estoy para acompañar a quienes hicieron posible este evento. Es muy lindo ver el crecimiento de la Liga Santafesina de Fútbol. El haber iluminado otra cancha habla del trabajo de todos en esta institución y vale agradecer el aporte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe porque este tipo de obras hacen grande a las instituciones que albergan chicos y grandes, mujeres y varones. Me siento feliz y agradezco este mimo que hace muy bien".
Además, la funcionaria adelantó que el fútbol femenino seguirá expandiéndose a nivel regional: "Sobre el fútbol femenino se vienen grandes eventos y hoy es Santa Fe y Entre Ríos, ya lo hablé con los presidentes de ambas ligas para sumar a Córdoba en este tipo de torneos. Debemos seguir integrando regiones y provincias. Gracias a todos", cerró con emoción.
En marcha. El torneo se puso en marcha que Colón y San Rafael en la cancha 2. Crédito: Manuel Fabatía.
Por su parte, Leandro Birollo agradeció a los presentes y subrayó el sentido colectivo del logro: "Este es un lindo motivo para seguir avanzando con el fútbol femenino y por eso la idea era iluminar nuestra segunda cancha. Claudia Giaccone nos acompañó en todo este proceso de organización y por eso consideramos importante que sea nuestra Embajadora en este torneo de Fútbol Femenino". El máximo dirigente de la Liga resaltó también el esfuerzo conjunto de clubes, dirigentes y colaboradores que entendieron que esta obra es para el disfrute de toda la comunidad liguista.
El cierre del acto tuvo un momento simbólico y cargado de pasión. Fiel a su estilo futbolero, Claudia Giaccone recordó anécdotas de su paso como jugadora amateur, cuando usaba la camiseta número 9, y fue la encargada de dar el puntapié inicial bajo la nueva iluminación. Ese gesto marcó el inicio de una jornada cargada de ilusión para las jugadoras de Santa Fe y Entre Ríos, quienes inmediatamente después saltaron al campo de juego para disputar los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.
Unión y San Benito, otro de los representantes de Paraná. Crédito: Manuel Fabatía.
La inauguración de las luminarias no es solo una mejora técnica o edilicia. Es un paso más en el camino de jerarquizar el fútbol femenino y regional, en ofrecer igualdad de condiciones, en abrir las puertas para que cada vez más personas puedan vivir la experiencia del deporte bajo estándares modernos. Significa, además, un espacio de encuentro seguro, accesible y digno, donde niñas, jóvenes y adultas puedan seguir desarrollando su pasión por el fútbol.
El predio Nery Alberto Pumpido, con sus canchas ya iluminadas, se transforma en un verdadero faro del deporte santafesino. Y lo hace de la mano de una dirigencia que entiende que el crecimiento del fútbol va de la mano de la infraestructura, pero también de la integración, la igualdad de género y el trabajo colectivo. La noche se hizo día en la Pedro Pablo Pasculli, y con ella se encendió también la esperanza de un futuro donde el fútbol femenino siga escribiendo páginas históricas.
