El Predio Nery Pumpido vuelve a iluminarse con la cancha "Pedro Pablo Pasculli"

El fútbol de la región se prepara para vivir un domingo distinto, cargado de emociones y con un profundo significado para quienes día a día hacen grande a la Liga Santafesina. El próximo 24 de agosto, desde las 19 horas, el Predio Nery Alberto Pumpido volverá a vestirse de fiesta para recibir un acontecimiento que promete quedar grabado en la memoria: la iluminación de la cancha N° 2, que lleva el nombre del campeón del mundo Pedro Pablo Pasculli.
El presidente de la Liga, Leandro Birollo, adelantó detalles en diálogo con Pasión Liga, suplemento de Diario El Litoral, y destacó que se trata de "un lindo momento para disfrutar con toda la familia de los clubes liguistas. Ellos, los dirigentes, saben del gran esfuerzo que se hizo para poder iluminar la cancha 2. Además, elegimos este momento para inaugurar el sistema lumínico ya que se pondrá en marcha el torneo de Fútbol Femenino que pone en juego la Copa Túnel Subfluvial que se organiza de manera conjunta entre la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. Está todo dado para que sea una verdadera fiesta del fútbol".
Las palabras del titular liguista reflejan el espíritu con el que se pensó esta jornada: un encuentro abierto, con fuerte contenido simbólico y con la mirada puesta tanto en el presente como en el futuro. La cancha "Pedro Pablo Pasculli" se convierte en un escenario que recupera el brillo de las grandes ocasiones, sumando infraestructura y mejorando las condiciones para el desarrollo de competencias oficiales.
La velada contará con invitados de relevancia política, social y deportiva. Está confirmada la presencia de Claudia Giaccone, Subsecretaria de la Región Centro e Integración Regional, reconocida impulsora del fútbol femenino en la provincia y la región. También estarán presentes representantes del Gobierno de Santa Fe y del municipio capitalino, entre ellos Checo Basile y Paco Garibaldi, junto con el Director de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti. La convocatoria evidencia el respaldo institucional que viene recibiendo la Liga Santafesina, en un momento de fuerte expansión.
El acto no se limitará a lo ceremonial. Luego de la inauguración de las luminarias de las dos canchas principales del predio, se dará inicio formal a la Copa Túnel Subfluvial Femenina, un certamen que en su primera edición busca consolidar los lazos entre Santa Fe y Paraná, y al mismo tiempo dar un salto cualitativo en la promoción del fútbol de mujeres. Giaccone será la encargada de dar el puntapié inicial, en un gesto cargado de simbolismo por su constante militancia en favor de la igualdad de género dentro del deporte.
En lo deportivo, la programación de los octavos de final del certamen biprovincial se presenta más que atractiva. En el predio Nery Pumpido, desde las 19 horas, se enfrentarán Colón ante Aldea San Rafael y Unión frente a San Benito, en duelos que prometen intensidad y emoción. Más tarde, desde las 21, El Quillá se medirá con Atlético Paraná y Coliseo lo hará frente a Academia Cracks.
Paralelamente, en el predio de la Liga Paranaense, la actividad arrancará a las 16 horas con cuatro encuentros de alto voltaje: San Benito contra Juventud Unida, Arenas frente a El Cadi, Belgrano ante Veteranos y Camioneros contra Peñarol. La simultaneidad de partidos en ambas ciudades le dará un marco inédito a la competencia, ratificando su carácter integrador y el compromiso asumido por las dirigencias de ambas ligas.
El evento llega en un momento oportuno. La Liga Santafesina viene desarrollando en los últimos años una fuerte inversión en infraestructura, convencida de que mejorar las condiciones de juego es parte esencial de su misión. La iluminación de la cancha N° 2 se suma a otros avances realizados en el predio, donde entrenan y compiten cientos de jugadores y jugadoras cada semana. La denominación del campo de juego como "Pedro Pablo Pasculli" también recuerda la huella imborrable que el campeón mundial dejó en la historia del fútbol santafesino y argentino.
Para Birollo y su equipo de trabajo, cada paso en esta dirección tiene un doble valor: por un lado, modernizar y embellecer las instalaciones; por el otro, generar instancias que reafirmen el sentido de pertenencia de los clubes y sus comunidades. "Sabemos que el predio es la casa de todos, y por eso queremos que cada mejora se viva como un logro colectivo. Lo de este domingo es un premio al esfuerzo compartido", expresó el presidente en la previa.
Más allá de lo protocolar, el clima que se espera es de verdadera celebración. La inauguración de las luces no solo permitirá extender la actividad deportiva en horarios nocturnos, sino que también abrirá la puerta a nuevas competencias, eventos y entrenamientos que antes no eran posibles. La Liga apuesta a que este salto cualitativo potencie la participación, sobre todo en el fútbol femenino, que sigue creciendo a pasos firmes en toda la región.
El inicio de la Copa Túnel Subfluvial Femenina le da, además, un marco ideal a la fiesta. Se trata de una iniciativa que une a dos ciudades históricamente hermanas como Santa Fe y Paraná, y que busca ser mucho más que un torneo: una plataforma de integración, desarrollo y visibilidad para las mujeres que practican este deporte. El solo hecho de que la primera edición comience bajo las flamantes luces del predio Nery Pumpido es un mensaje poderoso, que conecta infraestructura, inclusión y proyección.
Se espera la asistencia de dirigentes, futbolistas, cuerpos técnicos y familias de todas las instituciones liguistas, en un encuentro que reafirma el lugar central que ocupa el predio en la vida deportiva de la capital provincial. Habrá emociones encontradas: el orgullo de ver cómo se modernizan las instalaciones, la expectativa por el debut de la copa y la alegría de compartir un espacio de pertenencia.
El domingo, cuando se enciendan las luminarias y el verde de la cancha "Pedro Pablo Pasculli" brille como nunca antes, el fútbol santafesino vivirá otro capítulo inolvidable de su rica historia. Será, como bien adelantó Birollo, un lindo momento para disfrutar en familia y una señal de que el camino elegido es el correcto: el de crecer entre todos, con la pasión por el fútbol como motor y con la inclusión como bandera.
