Una noche histórica

El Predio Nery Pumpido vuelve a iluminarse con la cancha "Pedro Pablo Pasculli"

Este domingo desde las 19 horas se encenderán las luces de la cancha N° 2 del predio liguista, en un acto que marcará un nuevo capítulo para el fútbol regional. La velada contará con invitados especiales, la inauguración del sistema lumínico y el inicio de la Copa Túnel Subfluvial Femenina, que organizan en conjunto la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense.