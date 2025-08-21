Santa Fe y Paraná lanzaron la Copa Túnel Subfluvial Femenina
En la Sala Mayo de Paraná se presentó oficialmente la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina, un certamen que reunirá a equipos de la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. La competencia, que comenzará el 24 de agosto y tendrá su final el 11 de octubre, busca fortalecer el desarrollo del fútbol femenino, promover la integración regional y consolidar la igualdad de oportunidades en el deporte.
Dirigentes de ambas Ligas acompañados por otros integrantes de la organización del torneo de Fútbol Femenino. Se destacó la presencia de Claudia Giaccone. Foto: Gentileza Prensa LSF.
La capital entrerriana fue escenario de un acontecimiento histórico para el deporte regional. En la Sala Mayo de Paraná se presentó oficialmente la Copa Túnel Subfluvial Femenina 2025, un torneo que unirá en una misma competencia a los equipos de las Ligas de Santa Fe y Paraná. La iniciativa marca un antes y un después en el fútbol femenino de ambas provincias y busca convertirse en un símbolo de integración, equidad y desarrollo para la disciplina.
La ceremonia de lanzamiento contó con una amplia convocatoria: dirigentes, jugadoras, cuerpos técnicos, representantes de clubes y autoridades provinciales y municipales estuvieron presentes en un acto cargado de emoción y simbolismo. Allí se dieron a conocer los detalles de una competencia inédita que se disputará entre el 24 de agosto y el 11 de octubre, con la participación de dieciséis equipos: ocho por la Liga Santafesina de Fútbol Femenino y ocho por la Liga Paranaense.
El certamen tendrá un formato de eliminación directa desde octavos de final, con cruces a partido único y localías definidas por la clasificación previa en cada liga. Esta dinámica promete brindar un torneo apasionante desde su inicio, con la expectativa de que cada encuentro sea decisivo y mantenga viva la emoción en ambas orillas del Paraná.
Desde la Comisión Organizadora se resaltó que la competencia se inspira en el éxito de la versión masculina de la Copa Túnel Subfluvial, disputada este mismo año, que se consolidó como un ejemplo de hermandad y articulación deportiva entre ambas provincias. En esta oportunidad, el desafío se redobla con el objetivo de potenciar el crecimiento del fútbol femenino, dar visibilidad al talento local y promover la igualdad de género en el deporte.
Las representantes de las ocho instituciones de la Liga Santafesina. Foto: Gentileza Prensa LSF.
El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, expresó durante la conferencia: "Cada cosa que se va haciendo entre las dos ligas es un orgullo enorme. Poder imaginar diferentes eventos para que las provincias puedan unirse en certámenes de esta magnitud nos llena muchísimo. Estoy muy emocionado". Más adelante, subrayó el rol social de estas iniciativas: "El trabajo que hacemos los dirigentes es proyectar para que las futuras jugadoras puedan pertenecer a un deporte y el día de mañana insertarse en una sociedad con valores. Los clubes dan eso y trabajan para eso. No sólo en competencia, sino también con la inclusión de programas. Si mejoran los clubes, mejoran las ligas".
Birollo también destacó la necesidad de fortalecer las divisiones formativas en el femenino: "En Santa Fe empezamos a proyectar con las categorías más chicas, desde la sub 12 en adelante. Esa es la base de nuestro futuro. Aunque se ha avanzado mucho, aún queda un largo camino por recorrer".
Por su parte, el titular de la Liga Paranaense de Fútbol, Alejandro Schneider, recordó los comienzos del femenino en su ciudad: "Cuando en 2018 asumí en la Liga Paranaense había solo 30 jugadoras inscriptas. Hoy la realidad es otra: son muchas más, con presencia en categorías, clubes y estructura. Esto me pone muy contento".
Schneider hizo hincapié en la evolución alcanzada: "Este año tuvimos el honor de disputar la Liga Federal con un club paranaense (San Benito). Desde comienzos de 2025 empezamos a congeniar este proyecto. Primero con el masculino y ahora con el femenino. Ningún club deberá pagar por competir y recibirán la misma bonificación que en el campeonato masculino. La igualdad también se construye con hechos concretos".
La funcionaria Claudia Giaccone, Subsecretaria de Región Centro e Integración Regional, aportó una mirada más amplia sobre el impacto del certamen: "Lo que se está llevando a cabo es algo muy lindo, ya que la mujer también necesita su espacio en el fútbol. Hoy participan Santa Fe y Entre Ríos y más adelante sumaremos a Córdoba. Ver a las representantes de cada club me llena de alegría. Felicito a Birollo y Schneider, que primero impulsaron el masculino y ahora, sin dudarlo, hicieron lo mismo con el femenino".
En esa misma línea, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, resaltó el valor simbólico de la iniciativa: "Estamos muy felices con esta nueva excusa que vuelve a demostrar la hermandad entre Paraná y Santa Fe".
Representantes de la Liga Paranaense de Fútbol. Foto: Gentileza Prensa LSF.
La Copa Túnel Subfluvial Femenina no solo representa un torneo deportivo. En su esencia, busca trascender lo estrictamente competitivo para convertirse en un puente de unión entre comunidades, una plataforma de visibilización para las futbolistas y una herramienta de transformación cultural.
Los organizadores coincidieron en que el certamen pretende consolidarse como una cita fija en el calendario, con la inclusión, el respeto, la igualdad y terceros tiempos como pilares fundamentales. Así, este proyecto se convierte en una apuesta fuerte para que el fútbol femenino siga creciendo en la región, con el mismo reconocimiento, valor y dignidad que el masculino.
La cuenta regresiva ya comenzó. En pocos días, la pelota rodará en canchas de Santa Fe y Paraná, abriendo un capítulo histórico para el fútbol femenino regional. La Copa Túnel Subfluvial Femenina 2025 está lista para unir dos provincias bajo una misma pasión, en un certamen que promete emoción, integración y futuro.
Los equipos que participarán de la Copa Túnel Subfluvial
Culminado el Apertura Femenino, torneo que se adjudicó el conjunto Tatengue, quedaron definidos los elencos que competirán frente a los 8 de la Liga Paranaense. El próximo 24 de agosto había quedado establecida la inauguración oficial de las luminarias de la cancha número 2 del predio Nery Pumpido, la Pedro Pablo Pasculli, con motivo del inicio de la Copa Túnel Subfluvial edición Femenina, torneo que la Liga Santafesina organiza de forma conjunta con la Liga Paranaense. Los ocho equipos de la Liga Santafesina que jugarán este torneo son: el campeón Unión, Colón, Coliseo, Náutico El Quillá, Peñarol, Veteranos, El Cadi y Juventud Unida. Los partidos se disputarán en los predios que tienen ambas ligas, tanto en el complejo que se encuentra en avenida Jorge Newbery al 5.000 de la Liga Paranaense de Fútbol, y el predio denominado Nery Pumpido perteneciente a la Liga Santafesina de Fútbol. Los equipos de la vecina ciudad de Paraná son los siguientes: Arenas, Belgrano, Camioneros, Crack, Paraná, el campeón San Benito, Club Atlético y Social San Benito y San Rafael.
