Integración y equidad

Santa Fe y Paraná lanzaron la Copa Túnel Subfluvial Femenina

En la Sala Mayo de Paraná se presentó oficialmente la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina, un certamen que reunirá a equipos de la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. La competencia, que comenzará el 24 de agosto y tendrá su final el 11 de octubre, busca fortalecer el desarrollo del fútbol femenino, promover la integración regional y consolidar la igualdad de oportunidades en el deporte.