Integración deportiva entre Santa Fe y Entre Ríos

Se presenta la Copa Túnel Subfluvial Femenina, un torneo histórico para la región

Este miércoles, en la ciudad de Paraná, se llevará a cabo la presentación oficial de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina, organizada por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol. Dieciséis equipos serán protagonistas de un certamen inédito que comenzará el próximo domingo y que busca consolidar la integración deportiva entre ambas provincias.