Se presenta la Copa Túnel Subfluvial Femenina, un torneo histórico para la región
Este miércoles, en la ciudad de Paraná, se llevará a cabo la presentación oficial de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina, organizada por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense de Fútbol. Dieciséis equipos serán protagonistas de un certamen inédito que comenzará el próximo domingo y que busca consolidar la integración deportiva entre ambas provincias.
Como en el masculino. Hoy, la presentación será para el femenino. El Gobernador Maximiliano Pullaro junto a Alejandro Schneider y Leandro Birollo, el día que se inauguró la luz en el Nery Pumpido, lugar donde se jugará el domingo cuando se inicie el Femenino que unirá las dos provincias.
El fútbol femenino de la región vive un momento histórico. Este miércoles 20 de agosto, a las 20 horas, en la Sala Mayo de Paraná —ubicada en la intersección de Raúl Alfonsín y Martín Miguel de Güemes—, se realizará la presentación oficial de la Primera Edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina, un torneo que marca un antes y un después en la integración deportiva entre Santa Fe y Entre Ríos.
La iniciativa, que tiene como organizadores a la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense de Fútbol, reunirá a 16 equipos que serán protagonistas de una competencia biprovincial sin precedentes. El certamen, que comenzará el próximo domingo en el Predio Nery Pumpido, tendrá la particularidad de unir a través del deporte a dos ciudades hermanas, Santa Fe y Paraná, que desde hace décadas se encuentran vinculadas por el emblemático Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, símbolo de la integración y la cooperación regional.
En el acto de presentación, se darán a conocer los detalles del fixture, la modalidad de competencia y todos los aspectos organizativos que darán forma a este torneo que promete instalarse en el calendario oficial de ambas Ligas. Asimismo, estarán presentes las autoridades máximas de cada institución: Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, y Alejandro Schneider, titular de la Liga Paranaense. Ambos dirigentes vienen trabajando desde hace meses en este proyecto que hoy se concreta y que abre una nueva etapa de crecimiento para el fútbol femenino de la región.
La conferencia de prensa contará también con la participación de dirigentes de los dieciséis clubes involucrados, además de jugadoras y cuerpos técnicos, quienes aportarán su testimonio y su expectativa en la antesala de un certamen que despierta entusiasmo en ambos márgenes del Paraná. La presencia de las protagonistas le dará al acto un marco especial, porque serán ellas quienes, dentro del campo de juego, darán vida a esta Copa Túnel Subfluvial.
Claudia Giaccone. La Subsecretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, estará presente en la presentación del torneo de Fútbol Femenino. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, estará presente la Subsecretaria de Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone, una funcionaria que se ha destacado en los últimos años por su apoyo sostenido al deporte femenino, particularmente al fútbol. Giaccone ha acompañado iniciativas de capacitación, programas de desarrollo y competencias que buscan brindar igualdad de oportunidades a mujeres y diversidades en la práctica de este deporte. Su presencia refuerza el compromiso institucional con la promoción del fútbol femenino como herramienta de inclusión social y de fortalecimiento comunitario.
También se esperan otros representantes de Santa Fe y del Gobierno de Entre Ríos, quienes junto a las autoridades deportivas darán un marco institucional al lanzamiento del torneo. De esta manera, la Copa Túnel Subfluvial Femenina no será solo un evento deportivo, sino también un símbolo de articulación entre estados provinciales, asociaciones civiles y clubes que trabajan día a día por el crecimiento de la disciplina.
La primera edición de esta competencia tendrá la participación de dieciséis equipos, ocho por cada liga, que se medirán en un calendario que promete partidos intensos y una gran convocatoria de público. La expectativa es alta, porque se trata de un torneo que no solo pondrá en juego un trofeo, sino que también permitirá a jugadoras de distintas localidades mostrar su talento en una vidriera inédita para la región.
El fútbol femenino viene atravesando un crecimiento sostenido en los últimos años, tanto en lo deportivo como en lo institucional. La profesionalización en la primera división argentina, la creación de torneos juveniles y el mayor acompañamiento de las Ligas locales son parte de un proceso que se replica en cada rincón del país. En ese contexto, la Copa Túnel Subfluvial Femenina se inscribe como un paso clave para consolidar la integración regional, ampliando las oportunidades de competencia y generando nuevos lazos entre instituciones de dos provincias que comparten historia, cultura y una fuerte tradición futbolera.
La elección de la Sala Mayo para la presentación no es casual. Se trata de un espacio emblemático de la ciudad de Paraná, que ha sido escenario de importantes acontecimientos culturales y sociales. Allí, las protagonistas del fútbol femenino recibirán el reconocimiento que se merecen, en un acto que marcará el puntapié inicial de un torneo que busca quedarse en el tiempo.
Para la Liga Santafesina y la Liga Paranaense, este certamen es mucho más que una competencia deportiva. Se trata de un proyecto de integración que busca fortalecer vínculos institucionales, dar visibilidad al trabajo de los clubes y, sobre todo, brindar un espacio de jerarquía al fútbol femenino. El Túnel Subfluvial, que desde hace más de medio siglo une a las dos capitales provinciales, se convierte ahora en un símbolo de unión deportiva, de cooperación y de crecimiento conjunto.
El próximo domingo, cuando la pelota comience a rodar, se escribirá la primera página de esta historia. Pero el prólogo ya está marcado: con el acompañamiento de dirigentes, autoridades gubernamentales, jugadoras y cuerpos técnicos, la Copa Túnel Subfluvial Femenina nace con la vocación de convertirse en un clásico del calendario regional.
Con la ilusión puesta en el futuro, la región se prepara para vivir un torneo que promete ser apasionante, competitivo y profundamente integrador. La Copa Túnel Subfluvial Femenina ya está en marcha, y con ella se abre una nueva etapa para el fútbol femenino de Santa Fe y Entre Ríos.
