En Newell's: tarde de fútbol, amistad y recuerdos

"Estos momentos son los que hacen grande a un club. No se trata solo de los partidos, sino de la gente que lo mantiene vivo", dijo Miguel Cantero, el presidente de Newell's, quien organizó un almuerzo en la entidad de barrio Roma del cual fueron protagonistas varias glorias del fútbol santafesino.
Más de tres equipos. Los asistentes al festejo del cumpleaños de Miguel Cantero, presidente de Newell's, quien organizó el almuerzo e invitó a muchas glorias del fútbol santafesino.
El fútbol de los barrios no solo se vive en las canchas. También se celebra en esos encuentros donde la memoria, la amistad y la pasión por la camiseta siguen más vigentes que nunca. Así sucedió en Newell's Old Boys de barrio Roma,donde el presidente del club, Miguel Cantero, organizó un almuerzo para reunir a amigos de la institución y figuras del ambiente sabalero.
El motivo fue especial: su cumpleaños. Pero Cantero lo convirtió en algo mucho más grande que una celebración personal. "Estoy feliz por poder reunir a grandes amigos del fútbol, de Colón, de distintos clubes liguistas y, por supuesto, a quienes alguna vez vistieron con orgullo la camiseta de Newell's", expresó emocionado, mientras levantaba su copa para brindar.
Una mesa llena de historias
El asado fue el gran protagonista de la jornada. Entre costillares y vacío, acompañados de buen vino, se fueron encendiendo anécdotas de partidos inolvidables, recuerdos de clásicos barriales, conquistas deportivas y también de aquellas derrotas que con el tiempo se convirtieron en aprendizaje y motivo de risas.
La mesa se convirtió en un repaso vivo de la historia futbolera santafesina. Cada nombre presente cargaba con una parte de ese pasado que aún late fuerte en la memoria colectiva de la Liga y de Colón.
Un quinteto que se las trae. José Luis Córdoba, Bambi Araos, Miguel Cantero, Claudio Mir y Edgar Fernández
El saludo que cruzó el océano
El encuentro tuvo un condimento especial: el saludo de Pedro Pablo Pasculli, campeón del mundo en México 1986, quien desde Italia envió un cálido mensaje para Cantero y todos sus amigos. Pasculli, surgido del fútbol santafesino, forma parte de este grupo selecto de ex futbolistas y siempre mantiene el lazo intacto con sus raíces.
"Desde lejos, pero con el corazón cerca, les mando un gran abrazo a todos", expresó el ex delantero en su mensaje, que fue recibido con aplausos y emoción.
Los presentes
La convocatoria reunió a una verdadera constelación de apellidos ligados a la rica historia de Newell's de barrio Roma y del fútbol de la región, especialmente de Colón. Entre ellos, se destacaron:
Ernesto Rubén Araos, Edgar Fernández, Orlando Medina, Alberto Tardivo, José Luis Córdoba, José Luis Erni, Osvaldo Carrasco, Manuel Bustingorria, Claudio Ubaldo Chena, Claudio Andrés Mir, Néstor Garcilazo, Julio Tomé, Daniel Ruso, Guillermo Sánchez, Daniel Inderkumer, Sergio Bordón, Omar Muñoz, Miguel Pérez, Rubén Tolosa, Luis Nieres, Jorge Giménez, Omar Torres, Sergio Pagnuco, Claudio Martinet, Ricardo Echeverría, Toti Roa y Sergio Cataneo.
Cada uno de ellos aportó su impronta, su vivencia y su cariño hacia el club y hacia la amistad que los une desde hace varias décadas.
Truco, mates y fútbol eterno
La jornada no terminó con el almuerzo. Entre mates, rondas de truco y charlas interminables, la tarde se convirtió en una verdadera fiesta de camaradería. No hubo camisetas ni colores que dividieran, sino una pasión común que los unió más allá del tiempo y las canchas.
El predio de Newell's de barrio Roma fue testigo de un encuentro que trasciende lo deportivo: fue una celebración de la memoria, del sentido de pertenencia y del valor de la amistad.
"Estos momentos son los que hacen grande a un club. No se trata solo de los partidos, sino de la gente que lo mantiene vivo", concluyó Miguel Cantero, con la satisfacción de haber logrado algo más que un festejo: un reencuentro inolvidable.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.