Un cumpleaños especial

En Newell's: tarde de fútbol, amistad y recuerdos

"Estos momentos son los que hacen grande a un club. No se trata solo de los partidos, sino de la gente que lo mantiene vivo", dijo Miguel Cantero, el presidente de Newell's, quien organizó un almuerzo en la entidad de barrio Roma del cual fueron protagonistas varias glorias del fútbol santafesino.