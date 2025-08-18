El programa "Con Valores Ganamos Todos" tuvo su tercer Congreso en Esperanza
La iniciativa de la Liga Santafesina de Fútbol se trasladó a la Liga Esperancina y reunió a dirigentes, entrenadores, árbitros y profesionales del deporte. Una jornada de formación integral que abordó técnica, estrategia, administración, arbitraje, fútbol femenino y entrenamiento mental. El presidente liguista Leandro Birollo anunció que el próximo encuentro será en la Liga Ceresina.
Tercer congreso de fútbol formativo en Esperanza. Crédito: Prensa Liga Santafesina de Fútbol
El programa de capacitación en fútbol formativo "Con Valores Ganamos Todos", impulsado por la Liga Santafesina de Fútbol, volvió a salir de la capital provincial y en esta oportunidad recaló en la ciudad de Esperanza, donde se concretó el Tercer Congreso de Capacitación. La actividad, que tuvo lugar este sábado en el Campus FAVE de la Universidad Nacional del Litoral, fue organizada en conjunto con la Liga Esperancina de Fútbol, presidida por Damián Nagel, y contó con un marco institucional y organizativo que acompañó el espíritu de crecimiento y formación que impulsa este ciclo.
El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, agradeció a sus pares por la apertura y el recibimiento, destacando las condiciones brindadas para trabajar con absoluta tranquilidad y la participación de los distintos actores que componen el fútbol regional. "El congreso demuestra que podemos crecer juntos, compartiendo experiencias, conocimientos y valores", expresó. Asimismo, adelantó que el próximo Congreso del programa se dictará en la Liga Ceresina de Fútbol, confirmando que la iniciativa sigue expandiéndose por toda la provincia.
La jornada de Esperanza se desarrolló en un clima de camaradería y profesionalismo, con la presencia de dirigentes, entrenadores, árbitros, preparadores físicos y especialistas en gestión deportiva, todos interesados en adquirir nuevas herramientas de formación. Entre las autoridades presentes estuvieron la Diputada Provincial Jimena Senn, quien apoyó la iniciativa y acompañó buena parte de las actividades, y el Intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, que también compartió el evento, ratificando el respaldo institucional de la ciudad anfitriona.
Tercer congreso de fútbol formativo en Esperanza. Crédito: Prensa Liga Santafesina de Fútbol
El congreso abrió con la disertación de Gustavo Ferroglio y Cristian Sperati, quienes plantearon situaciones reales que atraviesan no solo al fútbol de la región, sino también a otras ligas del país y del mundo. Sperati, reconocido por su estilo dinámico, ofreció un anticipo de lo que sería el cierre de la jornada con su módulo de "Entrenamiento Mental", en el que puso el acento en la concentración, la motivación y la capacidad de respuesta en contextos de presión.
Posteriormente, los especialistas Fabricio Galateo y Anselmo Baroni desarrollaron el módulo de "Administración y Derecho de Formación", que despertó particular interés en los dirigentes de clubes presentes. Allí se profundizó sobre normativas, derechos de formación y gestión administrativa, brindando a los participantes conceptos prácticos para aplicar en el día a día institucional.
Tras un breve receso, el congreso continuó con la exposición del profesor Fernando Nogara, quien presentó el módulo "Fundamentos Técnicos Individuales". Con un enfoque didáctico y basado en su experiencia internacional en países como México y Perú, Nogara supo transmitir ejemplos claros y útiles para entrenadores y formadores, dejando en evidencia la importancia de la técnica individual como base para el desarrollo integral del jugador.
El Director del curso, Gustavo Ferroglio, retomó la conducción de la jornada con el espacio de "Estrategias", un módulo que aportó conceptos tácticos y metodológicos para los entrenamientos. Luego fue el turno de un segmento particularmente atractivo: el de "Arbitraje", a cargo de los exárbitros Gustavo Rossi y Gonzalo Rodríguez. Ambos expusieron cuestiones reglamentarias y promovieron la interacción con los asistentes, quienes debatieron y compartieron inquietudes sobre situaciones habituales que se presentan en el fútbol liguista.
Tercer congreso de fútbol formativo en Esperanza. Crédito: Prensa Liga Santafesina de Fútbol
Como novedad, este tercer congreso incorporó un espacio específico para el fútbol femenino. La entrenadora Natalia Lomello, una de las responsables de los selectivos femeninos de la Liga Santafesina, encabezó el módulo acompañada por Ferroglio. Juntos abordaron principios y fundamentos propios de la formación de futbolistas mujeres, marcando un paso importante en la inclusión y el reconocimiento del crecimiento sostenido de esta disciplina dentro del ámbito liguista.
El cierre de la jornada volvió a quedar en manos de Cristian Sperati, quien propuso dinámicas de entrenamiento mental que involucraron a todos los presentes, desde árbitros y dirigentes hasta los propios presidentes de ligas. El ejercicio lúdico y reflexivo no solo dejó sonrisas, sino también la certeza de que la preparación psicológica es una herramienta clave en el fútbol moderno. "El juego mental es tan importante como la técnica o la táctica. Sin concentración y fortaleza interior, el rendimiento se resiente", remarcó Sperati.
La conclusión del encuentro estuvo atravesada por un clima de entusiasmo y satisfacción. El intercambio de experiencias, la riqueza de los módulos y el compromiso de cada disertante ratificaron el espíritu del programa "Con Valores Ganamos Todos", que no solo busca brindar capacitación técnica, sino también instalar la idea de que el deporte es un espacio para formar personas además de futbolistas.
Tercer congreso de fútbol formativo en Esperanza. Crédito: Prensa Liga Santafesina de Fútbol
La presencia de autoridades políticas, deportivas y académicas, sumada a la activa participación de dirigentes, entrenadores y árbitros, hizo del congreso de Esperanza una verdadera fiesta del fútbol formativo. El compromiso de continuar replicando esta experiencia en distintos puntos de la provincia confirma que el proyecto tiene un horizonte expansivo y sólido.
Con tres congresos ya realizados —dos fuera de la ciudad de Santa Fe—, el programa demuestra que los valores, la capacitación y el trabajo compartido son pilares fundamentales para el desarrollo del fútbol regional. "No parece poco, porque en cada encuentro se siembra un nuevo paso hacia un futuro mejor para nuestras ligas", concluyó Birollo, dejando abierta la invitación para el próximo desafío: el Congreso en la Liga Ceresina.
