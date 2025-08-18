Capacitación en el Fútbol Formativo

El programa "Con Valores Ganamos Todos" tuvo su tercer Congreso en Esperanza

La iniciativa de la Liga Santafesina de Fútbol se trasladó a la Liga Esperancina y reunió a dirigentes, entrenadores, árbitros y profesionales del deporte. Una jornada de formación integral que abordó técnica, estrategia, administración, arbitraje, fútbol femenino y entrenamiento mental. El presidente liguista Leandro Birollo anunció que el próximo encuentro será en la Liga Ceresina.