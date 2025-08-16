Las Flores goleó, se coronó campeón y empieza a soñar con el ascenso

En la tarde del sábado, el equipo conducido por Daniel Boloqui se consagró campeón del Torneo Apertura de Ascenso de la Liga Santafesina de Fútbol, tras golear categóricamente a Deportivo Agua por 4 a 0 en la cancha 1, Leopoldo Jacinto Luque, más conocido como Predio Nery Pumpido.
El marco fue ideal: una tarde templada, con un cielo despejado y un público que acompañó en gran número al campeón. Más de mil hinchas del popular barrio de la zona noroeste de la ciudad se trasladaron hasta el predio de la Liga para darle color y calor a una final que, desde la previa, tenía ribetes de fiesta. Banderas, redoblantes, cánticos incesantes y una pasión desbordante fueron la postal en cada rincón de la tribuna destinada a la parcialidad de Las Flores II.
Un partido sin equivalencias
Desde el pitazo inicial del árbitro Carlos Córdoba, Las Flores II mostró su ambición de quedarse con el título. Ordenado en el medio, sólido en defensa y con una delantera incisiva, el equipo de Boloqui dominó las acciones y pronto encontró los caminos para quebrar la resistencia rival.
La gran figura de la jornada fue Joel Abraham, quien se vistió de héroe con tres goles que desataron la locura en la parcialidad naranja. El delantero aprovechó cada oportunidad y se convirtió en un verdadero verdugo para la defensa de Deportivo Agua. El cuarto tanto lo anotó Fernández, sellando un marcador que reflejó con exactitud lo ocurrido dentro del campo de juego.
Joel Abraham. La figura del partido del campeonato obtenido por Las Flores.
Deportivo Agua, a pesar de la entrega y del empuje, no logró encontrarle la vuelta al encuentro. Tuvo algunas chances para descontar, pero se topó con la seguridad del arquero Chamorro, que estuvo a la altura de las circunstancias y respondió como en sus mejores tardes. Esa muralla bajo los tres palos terminó de desmoronar las esperanzas del elenco local, que nunca pudo hacer pie frente a la superioridad de su rival.
Voces de protagonistas
Una vez consumado el título, el entrenador Daniel Boloqui habló con la prensa y destacó la importancia del logro: "Este es apenas el primer paso en un camino largo que tenemos por delante. Nuestro objetivo es el ascenso, sabemos que falta mucho, pero hoy los chicos merecen disfrutarlo. Verlos dar la vuelta olímpica en una cancha como esta y con tanta gente del barrio es emocionante. Se lo ganaron con esfuerzo, humildad y compromiso".
El momento más emotivo llegó de la mano del presidente del club, Juan Garau, quien no ocultó la emoción al dedicarle el campeonato a su hermano Alberto, fundador y referente histórico de la institución que falleció hace dos años: "Esto es para él, que seguramente desde arriba nos está mirando. Alberto fue el alma de este club, quien sembró todo lo que hoy estamos cosechando. Tenía un sentido de pertenencia enorme y soñaba con ver a Las Flores II en lo más alto. Este título es un homenaje a su memoria y a su legado. Estamos en el buen camino y confío plenamente en que podremos alcanzar el ascenso".
Una fiesta del barrio
El pitazo final desató la euforia: abrazos interminables, lágrimas de emoción y una vuelta olímpica que se tiñó de color naranja. Los jugadores recorrieron el campo saludando a sus hinchas, que no paraban de cantar y flamear banderas. El predio Nery Pumpido se convirtió, por unas horas, en una extensión del barrio Las Flores II, donde cada vecino vivió el título como propio.
Los chicos del club, muchos de ellos parte de las divisiones inferiores, miraban a sus ídolos desde el alambrado, soñando con algún día ser ellos quienes levanten la copa que entregó Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol. Ese sentido de pertenencia y de comunidad es lo que explica, en buena medida, la fortaleza de una institución que supo reinventarse y que hoy goza de un presente prometedor.
Lo que viene
Con este título, Las Flores II no solo se adjudicó el Apertura de Ascenso, sino que también dio un paso fundamental en la búsqueda de su gran anhelo: regresar a la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol. El segundo torneo del año será otra exigencia, y de sostener este nivel futbolístico, el equipo de Boloqui tendrá grandes chances de luchar hasta el final.
El barrio ya empezó a soñar. Y el grito que se escuchó en el predio Nery Pumpido todavía retumba: "Las Flores, campeón".
Resultados, primera B, fecha 19
Nuevo Horizonte 4-Los Piratitas 2, El Pozo 6-Los Juveniles 1, Loyola 1-El Cadi 2, Atenas 1-Floresta 1, Dep. Agua FC 0-Las Flores 4, Def. de Alto Verde 2-Santa Rosa 0, Los Canarios 1-Santa Fe Futbol 5, Arroyo Leyes 1-Belgrano 2, Peñaloza 0-Banco Provincial 2, San Cristóbal 2-Don Salvador 0.
Resultado, primera A, fecha 20
Gimnasia y Esgrima 3-Cosmos 1, Colón 1-UNL 1, Sportivo Guadalupe 2-Nacional 1, Pucará 1-Unión 0, Academia Cabrera 0-Sanjustino 3, Colón de San Justo 4-Nobleza 1, Ciclón Racing 2-Ciclón Norte, La Salle 2-Independiente 1, Ateneo 2- Vecinal Gálvez 1, El Quillá 2-La Perla 0, Newell's 1-Juventud Unida 1.
