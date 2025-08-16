Después del cuarto golpe seguido, Minella se fue sin hablar como DT
Esta vez, el entrenador sabalero eligió el silencio en la Isla Maciel, con el 0-1 que Colón resucitó a San Telmo. Guillermo Ortiz como capitán fue el único que habló y pidió “salir con amor propio” de este momento
Martín Minella, además de ser hoy el entrenador profesional del Club Atlético Colón es hincha sabalero. Esta vez, la derrota 0-1 con un San Telmo que hacía diez fechas no ganaba en la Isla Maciel, se transformó en la cuarta derrota consecutiva de su ciclo como DT sabalero, por lo que prefirió el silencio ante los micrófonos.
El que sí habló en nombre de todo el grupo fue el experimentado Guillermo Ortiz, como capitán de un barco que no quiere hundirse: "Es difícil encontrar palabras, no sé qué decir, es complicado. Es demasiada la autocrítica que venimos haciendo, otra vez en un jugada de un partido, estamos dolidos, vemos otra tabla y estas finales sacar el fuego sagrado que estamos necesitando y darnos cuenta de la situación, no se salva nadie, desde arriba al último que está en este barco", tiró el zaguero.
"Somos conscientes y nos falta entender la realidad, indica que estamos mal, como referente digo que no nos alcanza, jugar por orgullo, por cada hincha, cada empleado y no encontramos resultados más que nada. El dolor va por dentro, nos tiene que despertar en vez de tirar para abajo, nos juntaremos y hablaremos entre todos: represento a todos mis compañeros, desde el de arriba hasta el último estamos en esta situación. Colón necesita despertar para que no sea tarde".
Martín Minella. Crédito: Juan Manuel Foglia
Luego, Ortiz aseguró que "escuchamos al hincha, la mayoría lee, trabaja y busca resultados; es individual todo, por nuestros nombres, los chicos del club, los que empezaron, los que renovaron, todos tenemos que responder. Apenas llegué dije que el que fue contratado y el que estaba sabe lo que es Colón, con dolores, lesionados, hay que dar la cara, quedan varias fechas. Pasa a ser individual, la vergüenza y el fuego sagrado tiene que salir, para competir, necesitamos competir para ganar".
“El que vino a Colón sabía dónde se metía, nadie les puso una pistola en la cabeza, nos encontramos en esta situación, hay que dar muestras donde estamos: hay que defender el nombre y lo personal, te miran como un enemigo. Fui Aldosivi, a Colón, en Godoy Cruz, a pelear el descenso, hubo momentos límites, el amor propio es lo que saca adelante. No solo los referentes, todos tenemos que ir en la misma", dijo el experimentado defensor.
Volviendo al entrenador, que se fue sin hablar, Guillermo Ortiz aseguró que “Martín (Minella) como hincha de Colón lo siente mucho, venimos con cosas por detrás que llegó él en una situación límite, esperemos demostrar que Colón es muy grande. Hoy nos miramos a nosotros y a los de abajo, no me molesta decirlo, quedan finales y hay que salir a jugar con un contexto como venga".
A propósito del DT, desde que Minella asumió como DT de Colón dirigió siete partidos, con cinco derrotas y dos triunfos. Sumó seis puntos sobre 21 en disputa, con una efectividad del 28,5 por ciento.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.