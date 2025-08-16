El sábado a las 17 recibe a Chacarita en Santa Fe

Después del cuarto golpe seguido, Minella se fue sin hablar como DT

Esta vez, el entrenador sabalero eligió el silencio en la Isla Maciel, con el 0-1 que Colón resucitó a San Telmo. Guillermo Ortiz como capitán fue el único que habló y pidió “salir con amor propio” de este momento