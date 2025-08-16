El Sabalero perdió 16 de 27 partidos

Por ahora lo salvan los otros a Colón: el CADU juega el lunes 15.30

El equipo de Zárate, que empezó a sumar, visitará en el Bajo a Defensores de Belgrano. Si se queda con los tres puntos se le pone a ocho al equipo de Minella. En la última fecha, Colón-CADU en Santa Fe.