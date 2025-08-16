Por ahora lo salvan los otros a Colón: el CADU juega el lunes 15.30
El equipo de Zárate, que empezó a sumar, visitará en el Bajo a Defensores de Belgrano. Si se queda con los tres puntos se le pone a ocho al equipo de Minella. En la última fecha, Colón-CADU en Santa Fe.
Martín Minella, DT de Colón. Crédito: Juan Manuel Foglia
Colón, que es una máquina de perder (16 partidos de 27 jugados en la temporada), acumuló la cuarta caída al hilo de la mano de Martín Minella: esta vez 0-1 con San Telmo que de local no ganaba desde el 22 de marzo con ese lejano 1 a 0 a Estudiantes con gol de Cocimano. Después de diez fechas, el “Candombero” le ganó a un Colón sin rumbo.
A estos pobres 27 puntos del Sabalero (está ubicado 15 de 18) le dan vida las malas campañas del CADU y de Talleres de Remedios de Escalada. En el caso del equipo de Zárate, es el que podría complicar aún más a Colón: si le gana el lunes a Defensores de Belgrano, achicaría la brecha con el Sabalero a ocho unidades, cuando van a quedar 21 puntos en juego y un cruce directo. Es que en la última fecha, el equipo de Zárate deberá visitar a Colón en el Cementerio de Elefantes.
Colón perdió en la visita a San Telmo. Foto: Juan Foglia
En la fecha pasada y en el estadio Mario Losinno, Defensores Unidos empató 0-0 contra Chacarita y fue mucho más. Luego de lo que había sido la igualdad frente a San Telmo, el elenco de Zárate buscaba volver a la victoria contra Chaca, que es uno de los animadores del grupo. Sin embargo, el equipo de Santiago Davio no pudo imponerse y se tuvo que conformar nuevamente con una unidad. De a poco, viene sumando pero no gana.
El Celeste se ubica en el décimo séptimo, tiene 16 puntos y sigue en puestos de descenso. En la próxima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, el CADU tendrá que visitar a Defensores de Belgrano, este lunes a las 15.30 en el Bajo.
