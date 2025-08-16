#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
El Sabalero perdió 16 de 27 partidos

Por ahora lo salvan los otros a Colón: el CADU juega el lunes 15.30

El equipo de Zárate, que empezó a sumar, visitará en el Bajo a Defensores de Belgrano. Si se queda con los tres puntos se le pone a ocho al equipo de Minella. En la última fecha, Colón-CADU en Santa Fe.

Martín Minella, DT de Colón. Crédito: Juan Manuel Foglia
 19:41
Por: 

Colón, que es una máquina de perder (16 partidos de 27 jugados en la temporada), acumuló la cuarta caída al hilo de la mano de Martín Minella: esta vez 0-1 con San Telmo que de local no ganaba desde el 22 de marzo con ese lejano 1 a 0 a Estudiantes con gol de Cocimano. Después de diez fechas, el “Candombero” le ganó a un Colón sin rumbo.

Mirá tambiénAsí quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón

A estos pobres 27 puntos del Sabalero (está ubicado 15 de 18) le dan vida las malas campañas del CADU y de Talleres de Remedios de Escalada. En el caso del equipo de Zárate, es el que podría complicar aún más a Colón: si le gana el lunes a Defensores de Belgrano, achicaría la brecha con el Sabalero a ocho unidades, cuando van a quedar 21 puntos en juego y un cruce directo. Es que en la última fecha, el equipo de Zárate deberá visitar a Colón en el Cementerio de Elefantes.

La gran salvada de Negro para sostener el cero en el arco. Foto: Juan FogliaColón perdió en la visita a San Telmo. Foto: Juan Foglia

En la fecha pasada y en el estadio Mario Losinno, Defensores Unidos empató 0-0 contra Chacarita y fue mucho más. Luego de lo que había sido la igualdad frente a San Telmo, el elenco de Zárate buscaba volver a la victoria contra Chaca, que es uno de los animadores del grupo. Sin embargo, el equipo de Santiago Davio no pudo imponerse y se tuvo que conformar nuevamente con una unidad. De a poco, viene sumando pero no gana.

Mirá tambiénColón que es un rejuntado que mancha su historia: volvió a perder

El Celeste se ubica en el décimo séptimo, tiene 16 puntos y sigue en puestos de descenso. En la próxima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, el CADU tendrá que visitar a Defensores de Belgrano, este lunes a las 15.30 en el Bajo.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro