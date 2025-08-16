#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Fútbol

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón

El Sabalero perdió ante San Telmo este sábado por la tarde como visitante.

Siesta de fútbol en la Isla Maciel. Crédito: Juan Manuel Foglia
 19:25
Por: 

Colón perdió este sábado por la tarde ante San Telmo por 1 a 0 en el marco de la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

Mirá tambiénColón que es un rejuntado que mancha su historia: volvió a perder

El duelo se disputó desde las 13:10 horas en el estadio Doctor Osvaldo Baletto de la Isla Maciel en la localidad de Dock Sud.

El gol del encuentro lo convirtió Sebastian Cocimano a los 44 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Martín Minella quedó en la 15° posición de la zona B con 27 puntos, a 11 unidades de la zona de descenso y a 14 de la clasificación al torneo Reducido.

Colón y una dura parada en la Isla Maciel. Crédito: Juan Manuel FogliaColón y una dura parada en la Isla Maciel. Crédito: Juan Manuel Foglia

Colón acumula 8 victorias, 3 empates y 16 derrotas con 20 goles a favor y 33 en contra.

Mirá tambiénColón perdió en la Isla Maciel ante San Telmo por 1 a 0

Por el lado de los locales, este encuentro lo deja 10° en la zona B con 35 puntos, a 19 unidades de la zona de descenso y a 6 de la clasificación al torneo Reducido.

Tabla de posiciones

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro