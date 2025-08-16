Así quedó la tabla de posiciones de la Primera Nacional tras la derrota de Colón

Colón perdió este sábado por la tarde ante San Telmo por 1 a 0 en el marco de la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
El Sabalero perdió ante San Telmo este sábado por la tarde como visitante.
Colón perdió este sábado por la tarde ante San Telmo por 1 a 0 en el marco de la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
El duelo se disputó desde las 13:10 horas en el estadio Doctor Osvaldo Baletto de la Isla Maciel en la localidad de Dock Sud.
El gol del encuentro lo convirtió Sebastian Cocimano a los 44 minutos del primer tiempo.
Con este resultado, el equipo dirigido por Martín Minella quedó en la 15° posición de la zona B con 27 puntos, a 11 unidades de la zona de descenso y a 14 de la clasificación al torneo Reducido.
Colón acumula 8 victorias, 3 empates y 16 derrotas con 20 goles a favor y 33 en contra.
Por el lado de los locales, este encuentro lo deja 10° en la zona B con 35 puntos, a 19 unidades de la zona de descenso y a 6 de la clasificación al torneo Reducido.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.