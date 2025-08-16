San Telmo vs. Colón; horario, TV y posibles formaciones

Colón visita este sábado a la siesta a San Telmo, en busca de algo de tranquilidad luego de semanas revueltas, sobre todo por la falta de resultados.
El sabalero busca algo de paz en su tumultuoso presente. Enfrente estará el complicado equipo de la Isla Maciel. Muchas bajas para el 11 de Minella, que viene de perder tres al hilo.
Colón visita este sábado a la siesta a San Telmo, en busca de algo de tranquilidad luego de semanas revueltas, sobre todo por la falta de resultados.
El equipo que ahora conduce Martín Minella viene de perder tres partidos consecutivos: 0-1 con Agropecuario; 4-0 contra Gimnasia de Jujuy y 0-2 con Gimnasia de Mendoza.
Casi sin chances del reducido, Colón se ubica en la posición 15° de la zona B a 22 puntos del primero y 14 del último que ingresa al octogonal. El rojinegro no puede descuidarse porque tiene 11 puntos más del CADU, que hoy está en puestos de descenso.
La información, minuto a minuto
Ubicado en la 12ª posición de la Zona B, con 26 partidos jugados y a 17 puntos del líder. Viene de dos empates seguidos.
Árbitro: Juan Cruz Robledo.
Asistentes: Lucas Pardo y Hugo Hartung.
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni.
Paredes, Giménez T., Negro, Laborie, Colli, Talpone, Jourdan, Soto, Ibarra Z., Lago, Ibarra C., Barreto, Ortiz, Bettini, Castet, Sánchez, Yunis, Ojeda, Gigliotti, Castro
El partido comenzará a las 14 horas en la cancha de San Telmo, estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto. Televisa Direct TV.
