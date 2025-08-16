#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Primera Nacional

San Telmo vs. Colón; horario, TV y posibles formaciones

El sabalero busca algo de paz en su tumultuoso presente. Enfrente estará el complicado equipo de la Isla Maciel. Muchas bajas para el 11 de Minella, que viene de perder tres al hilo.

El Pulga llegó para el milagro pero...Foto: Manuel Fabatía
 12:08
 / 
Por: 

Colón visita este sábado a la siesta a San Telmo, en busca de algo de tranquilidad luego de semanas revueltas, sobre todo por la falta de resultados.

El equipo que ahora conduce Martín Minella viene de perder tres partidos consecutivos: 0-1 con Agropecuario; 4-0 contra Gimnasia de Jujuy y 0-2 con Gimnasia de Mendoza.

Casi sin chances del reducido, Colón se ubica en la posición 15° de la zona B a 22 puntos del primero y 14 del último que ingresa al octogonal. El rojinegro no puede descuidarse porque tiene 11 puntos más del CADU, que hoy está en puestos de descenso.

La información, minuto a minuto

Sábado 16.08

07:30 Cómo llega San Telmo

Ubicado en la 12ª posición de la Zona B, con 26 partidos jugados y a 17 puntos del líder. Viene de dos empates seguidos.

Sábado 16.08

07:00 El árbitro

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

Asistentes: Lucas Pardo y Hugo Hartung.

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni.

Sábado 16.08

06:30 Convocados de Colón

Paredes, Giménez T., Negro, Laborie, Colli, Talpone, Jourdan, Soto, Ibarra Z., Lago, Ibarra C., Barreto, Ortiz, Bettini, Castet, Sánchez, Yunis, Ojeda, Gigliotti, Castro

Sábado 16.08

06:00 Horario y TV

El partido comenzará a las 14 horas en la cancha de San Telmo, estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto. Televisa Direct TV.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro