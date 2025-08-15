Colón navega hacia una isla hundida: "Telmo" diez sin ganar
Con muchísimos cambios, el entrenador sabalero Martín Minella planta línea de cinco para cerrar los caminos al arco de Tomás Giménez. Vuelve Ortiz pero pierde la titularidad Gigliotti. Hay que dejar de perder.
Estadio Osvaldo Baletto/Isla Maciel. "Un 24 de noviembre de 1929 se jugó el primer partido oficial en nuestro actual Estadio ubicado en Las Heras y Vieytes del Barrio Isla Maciel, Partido de Avellaneda. Hoy a más de 90 años de esa fecha, nuestro Club sigue jugando sus partidos oficiales de AFA en dicho estadio", informa el "Candombero" en su sitio oficial. Crédito: Fernando Nicola.
Luego de tres derrotas consecutivas (Gimnasia de Mendoza, Gimnasia de Jujuy y Agropecuario de Carlos Casares) y en medio de otra tanda inexplicable de jugadores que se descartan por lesiones ("Pulga", Bernardi, Thaller, Gaitán, García), el Colón de Martín Minella pisará este sábado, desde las 14, la isla Maciel con un objetivo base: no perder y cortar esta seguidilla negativa ante San Telmo. Si se puede ganar (algo que no sería descabellado porque el "Candombero" hace diez fechas que no le gana a nadie en su cancha y ante su gente), mucho mejor para un Sabalero que necesita paz.
El juego arranca a las 14 y va televisado por la señal de DirecTV con arbitraje de Juan Cruz Robledo con sus asistentes Lucas Pardo y Hugo Hartung; el cuarto árbitro será Guido Mascheroni.
Si bien probó con dos equipos, el formato táctico de Colón será con cinco defensores, cuatro volantes y un solo delantero de punta, donde el dato más ruidoso es la pérdida de titularidad del experimentado Emmanuel Gigliotti (de muy bajo rendimiento y silbado por la gente contra Agropecuario), uno de los jugadores-franquicia que había llegado como carta de gol para pelear el ascenso.
Colón buscará imponerse en el estadio de San Telmo. Foto: Fernando Nicola.
En el fondo, la vuelta al once titular de uno de los pocos "experimentados" que quedan en pie, como es Guillermo Ortiz. Serán, junto a Tomás Giménez, cinco defensores: Gonzalo Bettini, Guillermo Ortiz, Gonzalo Soto, Zahir Ibarra y Facundo Castet serán los del fondo (en algún momento probó con Negro por Zahir Ibarra y con el otro Ibarra por Castet).
En la zona de medios, la vuelta "cantada" de Laborié al lado de Zahir Yunis, manteniendo a Federico Jourdan por derecha y a "Nacho" Lago por izquierda. Arriba, lo dicho: Facundo Castro, ex goleador de Chicago, por Gigliotti. El dato, de mitad para arriba, es que en determinado pasaje probó con Barreto por Lago.
Colón buscará cortar su racha negativa ante San Telmo en la Isla Maciel. Foto: Fernando Nicola.
Pasando en limpio, los cambios serían Ortiz por Nicolás Thaller, Zahir Ibarra por "Pulga" Rodríguez, Laborié por Gaitán y Castro por Gigliotti. En consecuencia, el posible once de Colón para ir a la Isla Maciel sería con: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz, Zahir Ibarra, Facundo Castet;Federico Jourdan, Zahir Yunis, Lautaro Laborié e Ignacio Lago; Facundo Castro.
Sin dudas, el dato de tantas bajas por lesiones es algo poco entendible para un plantel profesional. Un informe del colega Brian Borra, en Radio Sol 91.5, dio a conocer el alarmante dato de ¡42 lesiones en estos 8 meses y con 26 partidos disputados!.
1) Mes de Enero: Joel Soñora (traumatismo mano derecha)
2) Mes de Febrero: Nicolás Fernández (muscular), Genaro Rossi (esguince de tobillo), Gonzalo Bettini (muscular), Conrado Ibarra (esguince de tobillo)
3) Mes de Marzo: Joel Soñora (muscular), Marcos Díaz (traumatismo intercostal), Alan Forneris (esguince rodilla), Jorge Sanguina (esguince rodilla), Nicolás Thaller (muscular), Conrado Ibarra (esguince de tobillo),
4) Mes de Abril: Zahir Yunis (dengue), Christian Bernardi (desgarro), Joel Soñora (desgarro dos veces), Genaro Rossi (desgarro), Agustín Giménez (desgarro), Federico Jourdan (desgarro), Gonzalo Bettini (desgarro)
5) Mes de Mayo: Gonzalo Bettini (muscular), Genaro Rossi (muscular), Facundo Sánchez (fisura pie derecho), Conrado Ibarra (esguince de tobillo), José Barreto (desgarro)
6) Mes de Junio: Genaro Rossi (lesión en su tendón aquiles), Guillermo Ortiz (lesión de tobillo), Facundo Castet (desgarro), Gonzalo Bettini (desgarro), Nicolás Talpone (molestia en gemelo)
7) Mes de Julio: Cristian García (dos veces desgarrado), Agustín Giménez (desgarro), Nicolás Thaller (desgarro), Luis Rodríguez (rotura fibrilar), Lautaro Gaitán (desgarro), Facundo Castro (desgarro)
8) Mes de Agosto: Christian Bernardi (lesión muscular y hombro), Joel Soñora (muscular), Cristian García (muscular), Nicolás Fernández (desgarro), Nicolás Thaller (desgarro), Lautaro Gaitán (desgarro)
Contra el "Funebrero" va más temprano
Colón y Chacarita Juniors verán modificado el horario de su encuentro por la 28ª fecha del Grupo B de la Primera Nacional, previsto para el sábado 23 de agosto en el estadio Brigadier López. El partido, que en un principio iba a jugarse a las 18, se adelantará a las 17.05 por cuestiones de programación.
La buena noticia para los hinchas y socios sabaleros que no puedan concurrir al Cementerio de los Elefantes es que está dentro de la grilla de los partidos televisados de esta jornada 28 del ascenso en la Primera Nacional.
Duscher, vía comunicado, se fue de Quilmes
El DT Aldo Duscher difundió un comunicado en el que explicó la decisión de renunciar al QAC y, tras una jornada repleta de versiones por su sopresiva aparición en el entrenamiento, agradeció a los dirigentes, los jugadores y los hinchas: "Quilmes se merece estar en Primera".
"La decisión se enmarca en los inminentes cambios institucionales que enfrenta el club y tiene como fin facilitar la labor de la próxima conducción" señala el comunicado.
"Fui convocado para trabajar por un plazo de seis meses, en una situación por demás apremiante. Sin embargo, dicho plazo se redujo a un mes y medio, dada la resolución tomada por la actual Comisión Directiva", agrega.
"Nobleza obliga: estoy convencido de que cualquier proceso serio no puede realizarse en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, corresponde dar un paso al costado sin generar ningún perjuicio económico para el Club", explica.
"Agradezco de corazón a la dirigencia, al presonal del Club y, sobre todo, a los jugadores, por su entrega y compromiso en este breve tiempo que compartimos. A la gente de Quilmes, ¡gracias!. Por el aliento y el cariño. Quilmes se merece estar en Primera porque es un club grande. Les deseo lo mejor siempre", finalizó Duscher.
