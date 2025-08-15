Colón navega hacia una isla hundida: "Telmo" diez sin ganar

Estadio Osvaldo Baletto/Isla Maciel. "Un 24 de noviembre de 1929 se jugó el primer partido oficial en nuestro actual Estadio ubicado en Las Heras y Vieytes del Barrio Isla Maciel, Partido de Avellaneda. Hoy a más de 90 años de esa fecha, nuestro Club sigue jugando sus partidos oficiales de AFA en dicho estadio", informa el "Candombero" en su sitio oficial. Crédito: Fernando Nicola.