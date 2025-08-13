La ciudad de Santa Fe volvió a vivir una tarde especial con el clásico en el marco del Torneo Proyección de AFA. En el estadio 15 de Abril, y ante unas 1.500 personas que se acercaron para alentar al equipo tatengue. Unión se impuso por 1 a 0 a Colón, en un partido parejo pero en el que el Tatengue supo aprovechar mejor sus oportunidades.
Desde el arranque, la propuesta de Nicolás Vazzoler fue clara: tratar de manejar la pelota y proponer un juego asociado para lastimar a la defensa rival. Colón, conducido por Fernando Ponce, optó por un planteo más cauteloso, cediendo la iniciativa y apostando a la salida rápida cada vez que recuperaba el balón.
Unión jugó mejor y se quedó con el clásico. Foto: Luis Cetraro
El primer tiempo, sin embargo, no dejó demasiado para el recuerdo. Hubo mucha disputa en la mitad de la cancha, algunos intentos aislados de romper líneas y escasas jugadas de peligro. Unión tuvo las más claras, con un par de remates que obligaron a intervenir a Piaggio, mientras que Colón llegó solo en contadas ocasiones y sin la profundidad necesaria para inquietar seriamente a Meuli.
En el complemento, el partido ganó en intensidad. Unión comenzó a encontrar espacios, especialmente por la banda derecha, donde Pedano se mostró activo y profundo. A los 23 minutos llegó la jugada que definió el encuentro: Pedano condujo por su sector, combinó con Rubio, y este último metió un pase preciso filtrando la defensa sabalera. Cerrudo, siempre bien posicionado, controló la pelota y definió con frialdad ante la salida de Piaggio, decretando el 1 a 0 que luego sería definitivo.
El gol cambió la dinámica. Colón adelantó sus líneas en busca del empate, pero careció de claridad en los metros finales. Unión, en cambio, aprovechó los espacios para generar algunas situaciones que podrían haber ampliado la ventaja, especialmente a través de Grella, que fue uno de los más activos en ataque.
Valentín Cerrudo festejando el gol
En el equipo visitante, Picech se destacó por su firmeza defensiva y su capacidad para cortar avances, mientras que Lizondo intentó aportar desequilibrio, aunque sin lograr marcar la diferencia. El resto del equipo mostró mucho sacrificio, pero no alcanzó para torcer el resultado.
Los minutos finales se jugaron con la tensión propia de un clásico. El público local alentó con fuerza, sabiendo que el triunfo estaba cerca. Cuando el árbitro marcó el final, las hinchas explotaron en aplausos y cánticos. Los jóvenes jugadores tatengues, visiblemente emocionados, saludaron con los brazos en alto, agradeciendo el apoyo y celebrando una victoria que tiene un valor especial más allá de la tabla de posiciones.
La figura elegida por Pasión Liga fue Cerrudo, el autor del gol
"Estoy muy contento por el triunfo y por el gol. Creo que siempre fuimos superiores y podríamos haber marcado algún tanto más. Lo importante es que demostramos carácter y que este grupo sigue creciendo".
Con este resultado, Unión se lleva más que tres puntos: suma confianza, reafirma su buen momento y, sobre todo, se queda con el orgullo de haber ganado un clásico que quedará en el recuerdo de este grupo de juveniles.
Síntesis
Unión (1): Meuli; Zenclussen, Aimar, Isla, Rubio, Cacciabue, Giaccone, Grella, Aguirre, Cerrudo y Solbes. DT: Nicolás Vazzoler
Colón (0): Piaggio; Picech, Jaton, Luque, García, Larrosa, Johnston, Mallier, Ciro, Lizondo y Nagel. DT: Fernando Ponce.
Gol: en el segundo tiempo, a los 23 min. Cerrudo (U).
Cambios: Sottocorno por Cacciabue, Peresutti por Aguirre e Iacono por Grella (U); Portillo por Lizondo, Páez por Angel y Genolet por Mailler (C).
Cancha: estadio 15 de Abril
Árbitro: Axel Pogge.
