¿Por quién vuelve Fragapane en el Unión de Madelón este viernes?
Si bien todos apuntan al cambio de "Fraga" por Solari, podría salir Palacios y ex Rosario Central jugar por derecha, con su perfil habitual. En Instituto, Oldrá ordenará el regreso de Francis Mac Allister, quien cumplió una fecha de suspensión.
Unión debe levantar. Franco Fragapane, que arrancó muy bien el segundo semestre, fue baja en La Paternal en la derrota contra Argentinos Juniors el domingo. Ahora, vuelve al once titular contra Instituto en Alta Córdoba. Créditos: Manuel Fabatía
De cara al cruce de este viernes, a las 19 en Alta Córdoba frente a Instituto, el Unión de Leo Madelón tendrá un retorno seguro (Franco Fragapane recupera su lugar en el once), pero además el DT analizaría un retoque más que podría estar dado en la cueva de los marcadores centrales. Si bien el resto sería la base que jugó y perdió con Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona de La Paternal, no está claro qué futbolista irá al banco para darle lugar a Fragapane en la cancha de "La Gloria": si bien lo posicional indicaría que salga Solari, no se descarta que el cambio sea por Palacios y que el ex Rosario Central aparezca por el lado derecho del Tate. Unión ajusta piezas este jueves, almuerza y viaja a La Docta para este partido contra Instituto, recordando que después tendrá más tiempo para preparar el cruce con Huracán (domingo 24) y el mata-mata con River por la Copa Argentina en Mendoza (jueves 28).
Desde antes de visitar al "Bicho Colorado" en La Paternal, el rumor instalado pasaba por la chance para Maizon Rodríguez como titular en lugar de Ludueña en la cueva tatengue, algo que finalmente no ocurrió. Ahora, todos los caminos conducen al debut del defensor charrúa: el Tate compró la mitad de su ficha y lo firmó hasta 2028. El Tate lo buscó en Juventud Las Piedras y desembolsó 850.000 dólares por ese cincuenta por ciento: a priori, estaría listo para debutar con la camiseta rojiblanca en Alta Córdoba.
El otro tema pasa por la rotación de los volantes laterales o extremos, algo que se soluciona con la vuelta de Franco Fragapane, después de cumplir la fecha de suspensión. La pregunta en la zona de medios es una sola: ¿quién sale para que entre "Fraga"?. Lo más lógico hubiera sido Solari para el famoso "peón por peón", pero no hay que descartar que deje su lugar Palacios y que el ex Rosario Central se ubique por derecha, que es donde jugó casi siempre.
"Hay que sumar sí o sí, como sea", es una frase que se escucha por Casasol de cara a ese partido con Instituto en La Docta y antes de volver el domingo 24 al 15 de Abril para recibir a un duro Huracán de Parque Patricios, en la previa del viaje a Mendoza, donde el jueves 28 de agosto se medirá con el River de Marcelo Gallardo en la Copa Argentina en el mata-mata criollo.
Finalmente, la AFA designó los árbitros de la fecha 5 del Torneo Clausura, donde Unión tendrá que visitar a Instituto en busca de la recuperación luego del traspié pasado ante Argentinos. Es así como el viernes, desde las 19, se presentará en Alta Córdoba el ascendente Bruno Amiconi, junto a sus asistentes Miguel Savorani y Mauro Ramos Errasti. El cuarto árbitro será Luis Martínez. Mientras que el VAR estará a cargo del siempre polémico Fernando Espinoza.
Orgullos tatengues
"El arquero Leonel Pividori y el marcador central Jesús Schalbetter fueron convocados para integrar la Preselección Nacional Juvenil Sub-16 que entrena esta semana en el predio Lionel Andrés Messi. ¡Vamos los pibes!. #SiempreUnión", expresó en sus redes la entidad de la Avenida López y Planes.
La "Gloria" espera al Tate con un cambio
El plantel de Instituto continúa con su preparación para el encuentro de este viernes a las 19 ante Unión de Santa Fe, por la quinta fecha del Clausura de la Liga Profesional. Luego del empate 1-1 frente a Platense, el pasado domingo en Alta Córdoba, el conjunto dirigido por Daniel Oldrá afronta una semana corta de trabajo antes de volver a presentarse ante su público.
Si bien el entrenamiento de este miércoles en La Agustina fue a puertas cerradas, se estima que el entrenador no realizaría cambios en la alineación inicial respecto al último partido. El equipo mostró pasajes de buen funcionamiento, especialmente en el primer tiempo, con rendimientos destacados en varias posiciones: los defensores Fernando Alarcón y Gonzalo Requena se mostraron sólidos en el fondo; Gastón Lodico y Stefano Moreyra se complementaron bien en el mediocampo; y en ataque, Alex Luna, Damián Puebla y Manuel Romero se asociaron con criterio.
La única variante que Oldrá podría considerar es el regreso de Francis Mac Allister, quien cumplió una fecha de suspensión. El mediocampista fue titular cada vez que estuvo disponible, aunque el buen nivel de Moreyra genera un dilema en la conformación del doble cinco. Con este panorama, la probable formación de Instituto sería: Roffo; Franco, Requena, Alarcón y Pereyra; Lodico y Moreyra; Romero, Puebla y Luna; Fonseca. El encuentro será transmitido por ESPN y formará parte de los partidos "liberados" de la fecha, por lo que no será necesario contar con el Pack Fútbol para verlo.
