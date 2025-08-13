Leo confirma un cambio y piensa en otro

¿Por quién vuelve Fragapane en el Unión de Madelón este viernes?

Si bien todos apuntan al cambio de "Fraga" por Solari, podría salir Palacios y ex Rosario Central jugar por derecha, con su perfil habitual. En Instituto, Oldrá ordenará el regreso de Francis Mac Allister, quien cumplió una fecha de suspensión.