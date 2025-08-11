Madelón: “En el segundo tiempo tuvimos rebeldía”

Madelón había expresado en la semana que no iba a ser un partido fácil. “Nosotros estuvimos dos semanas preparando este partido ante un equipo que tiene una idea clara de juego, y a los 15 o 20 minutos me dí cuenta de que no estábamos bien, que presionamos arriba y que corrimos mucho detrás de la pelota”, dijo el técnico rojiblanco después del partido en la fría noche de La Paternal, admitiendo que el primer tiempo de su equipo no fue para nada bueno pero que luego se mejoró en la parte final y apareció esa dosis de rebeldía que posiblemente le haya faltado a Unión en el transcurso de un primer tiempo en el que no tuvo chances y ni siquiera pateó al arco.
• “No fuimos ese Unión que trabaja bien en bloque, gastamos muchas energías por esa actitud de correr mucho sin la pelota, pero ellos, antes del gol, tuvieron una sola ocasión clara que fue el tiro libre en el palo. Era un partido de cero a cero pero hubo un error nuestro en defensa y cuando te equivocás en un partido así de cerrado, lo más probable es que lo pierdas”.
• “Los chicos dieron todo, si hubo un error me hago cargo. Y en el segundo tiempo nos posicionamos mejor, les dije que había que tener rebeldía y no jugar con la pasividad que lo hicimos en el primer tiempo”.
• “Los cambios entraron bien. Hay que sacarse de encima rápido este partido porque en cinco días tenemos que jugar en Córdoba”.
• “Fue un partido parejo entre dos equipos parejos. Nosotros le erramos al arco y ellos acertaron. Ahí estuvo la diferencia”.
Leonardo Madelón. Foto: Juan Manuel Foglia.
• “Quedó a la vista que Gamba y Tarragona habían gastado muchas energías sin sentido, lucharon mucho sin pelota y no tuvieron chances de gol. Pensé que con Colazo y Estigarribia íbamos a ganar en frescura y después, cuando entró Díaz, lo mandamos a Colazo a jugar como volante por izquierda, que es algo que está haciendo con nosotros”.
• “Cuando entró Palavecino, lo metimos a Mauricio atrás en una posición en la que él puede desempeñarse tranquilamente y quisimos ver qué nos podía dar Palavecino para tratar de cambiar la historia del partido”.
• “Unión es un equipo que tiene inteligencia deportiva. Si hubiésemos sido un desastre, lo habría admitido, pero en el segundo tiempo nos encendimos y eso es lo que rescato de positivo”.
• “Estigarribia viene entrenando muy bien, está pidiendo cancha y para nosotros es bueno porque el rival siente que entra Estigarribia, baja pelotas, las aguanta. Está muy bien”.
El Tate luchó, pero le faltó fútbol. Foto: Juan Manuel Foglia
• “En el entretiempo utilicé la sabiduría deportiva, les dije que íbamos a entrar los mismos y quería ver si aparecía la rebeldía para cambiar el rumbo. Y que si eso no pasaba, llegarían los cambios. Estábamos bien y los cambios los hicimos por cansancio. Mi mensaje no fue el de gritarles ni volverme loco porque no iba a surtir efecto. Ellos acertaron al arco y nosotros tuvimos la última de Palavecino, la de Díaz y un par de remates de Solari desde afuera”.
• “Para mí, era un partido de empate. Ellos tuvieron una y les quedó”.
• “Palavecino vino hace diez días y atrasado de fútbol. No lo hice antes a los cambios porque a los partidos hay que trabajarlos. Nosotros sabíamos que ellos iban a sacar desde atrás y lo que practicamos fue ir a presionarlos, pero no teníamos que hacerlo en todos los saques de arco. Entonces, pasó que íbamos a presionarlos de a uno y corríamos demasiado, nos desgastamos. Quizás no fue certero mi mensaje o se tomaron malas decisiones”.
• “Contra Instituto jugaremos otra final, les empataron sobre el final y son esos resultados que golpean. Tenemos pocos días para afrontar ese compromiso y desde que lleguemos a Santa Fe lo vamos a preparar con mucha responsabilidad”.
• “Ganábamos muchas pelotas pero las entregábamos muy fácil. El pasto estaba muy rápido y fijate que a Mauricio Martínez se le escaparon muchas pelotas de esas que habitualmente no se le escapan. No ví para nada falta de actitud en el equipo, son cosas que pueden pasar”.
• “Insisto en que los que entraron lo hicieron bien y ese es el aliciente que nos llevamos de este partido”.
• “Si ganábamos hoy, estábamos punteros. Y estuvimos ahí, lo terminamos perdiendo por un detalle. Lo perdimos y estamos con cinco puntos, que no es poco pero que nos obliga a que este partido lo saquemos rápidamente de la cabeza para que no nos afecte. Nos quedaremos a dormir en Casasol, entrenaremos y luego almorzaremos y veremos algunos videos para ir ganándole tiempo al tiempo pensando en Instituto”.
• “Me siento totalmente preparado para estos momentos como el que estamos viviendo en Unión”.
• “El tema del partido con River por la Copa Argentina prefiero no tocarlo. Nosotros estamos jugando otras cosas, el foco nuestro es salir de abajo de la tabla anual. No podemos pensar en River, lo haremos cuando tengamos a River como el próximo partido. Somos un equipo humilde que quiere salir de una situación difícil y tenemos que poner todas las energías en eso”.
• “Nicolás Diez hizo un buen planteo, lo felicito, Argentinos es un buen equipo y fueron ellos los que movieron la red hoy”.
• “El mercado de pases sigue abierto para nosotros. Estamos buscando, analizando por donde nos puede faltar. Hay tiempo y tenemos dos chances para incorporar”.
• “Solari tiene mucha experiencia, es un jugador volátil. Tenía la alternativa de poner a Fernando Díaz y pasar a Del Blanco más adelante. Creo que a Díaz le está faltando competencia y adaptación al fútbol argentino, que no es fácil, así que preferí poner a Solari y no tocar tanto el equipo”.
