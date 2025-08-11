#HOY:

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la derrota de Unión ante Argentinos Juniors

Argentinos Juniors vs. Unión. Foto: Juan Manuel Foglia.
 1:37
 / 
Por: 

Unión cayó 1-0 en La Paternal contra Argentinos Juniors este domingo, en un partido correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Clausura 2025.

Galería Bica: Argentinos Jrs. vs Unión

El equipo de Leonardo Carol Madelón llegó a La Paternal con un debut y la convicción de sumar de a tres, pero no alcanzó.

Así están las posiciones.

