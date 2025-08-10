#HOY:

Unión visita a Argentinos Juniors: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón llega a La Paternal con un debut y la convicción de sumar de a tres.

La última vez que se enfrentaron Unión cayó 1-0. Foto: Matías Pintos
 12:59
Por: 

Unión, que viene de empatar ante Tigre 0-0 en el 15 de Abril, tendrá su segundo partido como visitante ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con buenos resultados, contemplando la clasificación a octavos de final de Copa Argentina tras eliminar por penales a Rosario Central.

El local viene de empatar 0 a 0 ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.

El mes de Leo es agosto. Madelón, asumiendo el gran desafío de reconstruir a Unión después de un primer semestre para el olvido de la mano del "Kily" González. Ahora, entre el torneo local y la Copa Argentina, asoman cuatro partidos importantes en pocos días. Foto: Manuel Fabatía.Madelón tendrá un debut en el equipo. Foto: Manuel Fabatía.

Cómo y cuándo ver el partido

El duelo se disputa este domingo 10 de agosto de 2025 en el Estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha de la zona A del Torneo Clausura desde las 20:00 horas.

La transmisión del encuentro dirigido por Yael Falcón Pérez estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group Stage - Internacional v Bahia - Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil - May 28, 2025 Referee Facundo Tello during the match REUTERS/Diego VaraFalcón Pérez será el dueño del silbato. Foto: Reuters

Probables formaciones

  • Argentinos Jrs.: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
  • Unión: Tagliamonte; Vargas, Ludueña o Maizon Rodríguez, Fascendini y Díaz; Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Del Blanco; Gamba y Tarragona. DT: Leonardo Madelón

Tabla de posiciones

Dejanos tu comentario

