Unión visita a Argentinos Juniors: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón llega a La Paternal con un debut y la convicción de sumar de a tres.
Unión, que viene de empatar ante Tigre 0-0 en el 15 de Abril, tendrá su segundo partido como visitante ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con buenos resultados, contemplando la clasificación a octavos de final de Copa Argentina tras eliminar por penales a Rosario Central.
El local viene de empatar 0 a 0 ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.
El duelo se disputa este domingo 10 de agosto de 2025 en el Estadio Diego Armando Maradona, por la cuarta fecha de la zona A del Torneo Clausura desde las 20:00 horas.
La transmisión del encuentro dirigido por Yael Falcón Pérez estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.
