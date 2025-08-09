Unión, con un debut, ante uno de los equipos que mejor fútbol juega

No le ha ido bien a Unión en las últimas veces que pisó el Diego Armando Maradona, aunque no puede decir lo mismo Leo Madelón, ya que ganó dos de los tres partidos en los que dirigió a Unión en esa cancha en estos últimos tiempos.
Fernando Díaz irá desde el arranque en lugar de Fragapane y Del Blanco pasará a la mitad de la cancha en el equipo de Madelón para enfrentar a Argentinos Juniors en La Paternal.
No le ha ido bien a Unión en las últimas veces que pisó el Diego Armando Maradona, aunque no puede decir lo mismo Leo Madelón, ya que ganó dos de los tres partidos en los que dirigió a Unión en esa cancha en estos últimos tiempos.
La última visita del Tate a Juan Agustín García y Boyacá se dio en aquel interinato del Tato Mosset, cuando el equipo perdió 5 a 1 la noche en que se había resuelto la contratación del Gallego Méndez como entrenador rojiblanco. No era un buen momento, pero ese partido significó tocar fondo. Por eso, el recuerdo no es el mejor.
Para este encuentro, Madelón tuvo dos semanas para preparar el casi seguro debut de Fernando Díaz, un lateral por izquierda paraguayo que llegó en el inicio de la pretemporada, que también puede jugar como central, que tiene el perfil zurdo y que será el sustituto de Franco Fragapane, que fue expulsado ante Tigre y no podrá jugar este domingo, a las 20, ante el Bicho de La Paternal y con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.
A propósito del arbitraje, en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela, un árbitro que viene dirigiendo en la Primera Nacional. Durante este tiempo que pasó desde el partido con Tigre, los dirigentes rojiblancos presentaron una nota en la que consta su disconformismo por la muy mala actuación de Bryan Ferreyra en el partido con el equipo de Victoria, aunque tampoco le fue en zaga el de Arasa en el encuentro con Boca.
En este caso de Ferreyra, con decisiones desde el VAR (estuvo Darío Herrera) que también perjudicaron porque lo llamó al árbitro para señalarle la infracción de Tarragona en la jugada previa al gol de Gamba que fue anulado y porque no lo llamó para mostrarle el clarísimo penal que le cometieron a Fragapane.
Unión está a dos puntos de los equipos más comprometidos con el puntaje en la tabla anual que va a determinar uno de los descensos para la próxima temporada. Y por eso el gran objetivo es el de sumar puntos y seguir escapando de esa posición.
El comienzo fue más que aceptable, con partidos en los que Unión pudo haber conseguido más puntos. De todos modos, un triunfo y dos empates le permitió tener un arranque que habría que consolidar. Y lo que se viene es complicado para Unión: deberá jugar cuatro de visitante y uno de local en los próximos cinco partidos.
Volviendo al equipo, la presencia de Díaz como lateral permitirá que se adelante Mateo Del Blanco, uno de los jugadores de más futuro que apareció en los últimos tiempos en las inferiores rojiblancas.
En cuanto al resto del equipo, había surgido también la posibilidad de que se produzca otro debut: el de Alex Maizon Rodríguez, el central uruguayo que Unión compró y que llega con buenos antecedentes.
La formación que dispondría Madelón, con una duda, sería la siguiente: Tagliamonte; Vargas (que estuvo entrenando durante toda la semana con la selección sub 20, al igual que el arquerito Chávez), Ludueña o Maizon Rodríguez, Fascendini y Díaz; Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Del Blanco; Gamba y Tarragona.
Por su parte, Augusto Solari será una alternativa de recambio para ir al banco de suplentes y posiblemente sea otro de los que le toque debutar este domingo.
La dinámica y el ritmo que intenta imprimirle Madelón al equipo, hace que a algunos jugadores les cueste llegar al final en buenas condiciones físicas, por lo que Solari (un volante de buen manejo de pelota), es una excelente alternativa que el técnico tendrá lista para utilizar.
"Para mí este equipo juega como un equipo grande, van a empezar a decir que nos encontraron la vuelta, pero nosotros le vamos a seguir buscando la vuelta", dijo Nicolás Diez, el técnico de Argentinos Juniors, un equipo que fue protagonista en la fase clasificatoria del Apertura, que se convirtió en uno de los que mejor fútbol desplegó y que está en zona de Libertadores. Durísimo rival para las pretensiones del Tate.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.