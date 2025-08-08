Ante la oferta de Olympiacos de Grecia

Spahn se pone firme con Boca por el 20 por ciento de Zenón

El ofrecimiento es de 7 millones de euros por el 80 por ciento. Boca tiene ese porcentaje y Unión pretende que se respete el cobro del 20 por ciento o que se arregle de forma tal que el club no sea perjudicado. De todos modos, esta oferta ha sido considerada insuficiente.