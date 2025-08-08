Spahn se pone firme con Boca por el 20 por ciento de Zenón

El presidente de Unión continúa su raid radial en Buenos Aires y dialogó con el programa DSports Radio, en el que explicó la postura tatengue con relación a la situación que se plantea con Boca y la posible venta de Kevin Zenón.
El ofrecimiento es de 7 millones de euros por el 80 por ciento. Boca tiene ese porcentaje y Unión pretende que se respete el cobro del 20 por ciento o que se arregle de forma tal que el club no sea perjudicado. De todos modos, esta oferta ha sido considerada insuficiente.
En este aspecto, el presidente rojiblanco fue contundente: "Recibimos una comunicación de que el dinero que se está ofreciendo lo quiere retener Boca de forma exclusiva. Me llamó el representante para que nosotros nos quedemos en el fútbol europeo con el 20 % de una futura venta. No es la posición de la Comisión Directiva, ante las necesidades económicas que tenemos los clubes con una economía más débil, no estamos en condiciones de postergar ingresos".
¿Qué significa esto?, que el ofrecimiento de 7 millones de euros que hizo el Olympiacos de Grecia por el 80 por ciento del pase, quedaría todo en las arcas de Boca y Unión debería resignar el cobro del 20 por ciento. En este aspecto, Boca "desarmaría" esa sociedad que existe con Unión, por la cual el club santafesino se ha quedado con ese porcentaje de los derechos económicos, aunque Boca cuenta con el 100 por ciento de los federativos.
El presidente de Unión se manifestó contundentemente diciendo que si a Unión no se le reconoce el 20 por ciento del ingreso que perciba Boca, el pase no se hará.
El titular rojiblanco reconoció que la dirigencia está dispuesta a buscar un punto intermedio, pero sin resignar derechos: "Nos parecía razonable que se nos pague anualmente un porcentaje en una cuota, o que ceda Boca y nos comparta el 20% de sus ingresos. Si no, no se vende, o bien se flexibiliza el club inglés en la oferta. Alguien va a tener que ceder. Queremos colaborar, pero no ceder de forma absoluta", fue lo que dijo el presidente de Unión al respecto.
Más allá de las trabas, Spahn reiteró que Unión ve con buenos ojos que Zenón pueda llegar a Europa, por lo que significaría para su carrera y para el prestigio de la institución: "Queremos que los jugadores que salen de nuestra institución se proyecten internacionalmente, porque potencian a la marca Unión. Es un objetivo importante que nuestros jugadores lo hagan en el fútbol europeo para que el club sea reconocido".
Por ahora, la negociación está en punto muerto. Boca defiende su postura de retener el total de la venta, Unión exige un beneficio inmediato, y el Olympiacos —propiedad del mismo grupo que maneja al Nottingham Forest— espera una resolución para avanzar. El tiempo corre y el deseo del jugador de emigrar al Viejo Continente vuelve a chocar con un complejo entramado de intereses.
El periodista Diego Monroig, que sigue muy de cerca la información de Boca, informó: «Ayer estaba El Chelo Delgado en una de sus oficinas, en la Bombonera, y antes de la práctica se acercó Kevin Zenón. Golpeó la puerta, pidió hablar con El Chelo Delgado. El Chelo Delgado, a minutos de que comience la práctica, lo recibió y le preguntó qué era lo que sucedía. Y la inquietud del jugador era saber si Boca había recibido la oferta de Olympiacos y qué iba a responder. Lo que le manifestó El Chelo Delgado y le mostró la respuesta fue la siguiente: "Mirá, contestamos hace un poquito más de una hora y esta es la respuesta, contestamos que es insuficiente". Zenón se fue de esa pequeña reunión, porque ni siquiera fue una reunión, fue un intercambio, un diálogo, una inquietud que tenía el jugador».
Consultado sobre si el volante pidió que la acepten, respondió: «Él quería saber si Boca había recibido la oferta y cuál iba a ser la respuesta. Boca le confirmó que la oferta la recibió y que ya la contestó. Ahí se enfocó obviamente en el entrenamiento y en lo que viene».
Luego sentenció: «¿Cuál es la situación de por qué Boca considera esta oferta de Olympiacos de Grecia insuficiente? El equipo griego ofertó 7 millones por el 80 % del jugador. Si hablamos de esos 7 millones, el 30 % de esos 7 millones son para Unión (N. de R: acá hay un error, porque Unión tiene el 20 y no el 30), hay que descontarle impuestos y este nuevo impuesto que el gobierno impone a los clubes del fútbol argentino, por lo tanto a Boca le quedaría mucho menos de lo que pagó por Zenón en un principio. Por eso la termina declarando insuficiente. Es decisión de los griegos volver a jugar una nueva carta, volver a ofertar o ver qué pasa. La cláusula de Zenón es de 15 millones de dólares», señaló el periodista capitalino.
Vale recordar que Boca había rechazado previamente ofertas de clubes de Alemania y Portugal. De hecho, en febrero, el Porto presentó una propuesta de diez millones de dólares, superior a la actual, que fue descartada por la dirigencia xeneize.
Recordemos que El Litoral informó, en su momento, la forma en la que se llevó adelante la negociación y que fue la siguiente:
- Unión de Santa Fe transfiere el 80 por ciento de los derechos económicos del jugador Kevin Zenón a cambio de 3.5 millones de dólares "limpios" para la tesorería rojiblanca.
- Boca Juniors se hace cargo de todos los impuestos, comisiones y porcentajes del fichaje.
- Unión se queda con el 20 por ciento de los derechos económicos de cara a una futura venta (es mucho mejor que una plusvalía).
- Boca le transfiere a Unión el 25 por ciento de los derechos económicos de Enzo Roldán. Ahora, el Tate tiene el 75.
- Boca le transfiere a Unión el 25 por ciento de los derechos económicos de Mauro Luna Diale. Ahora, el Tate tiene el 75.
- Boca le presta a Unión de Santa Fe por una temporada un jugador sin cargo y con opción. Ese jugador, fue Simón Rivero.
Para el domingo, hay un cambio obligado y sería el ingreso de Fernando Díaz en defensa, pasando Del Blanco a la mitad de la cancha para sustituir a Franco Fragapane, que fue expulsado ante Tigre. Pero además, el técnico rojiblanco Leo Madelón evalúa el ingreso de Alex Maizon Rodríguez, el central uruguayo que podría hacer dupla con Fascendini, con lo cual saldría Ludueña. Un probable equipo sería con Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez o Ludueña, Fascendini y Díaz; Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Del Blanco; Gamba y Tarragona.
