Unión desmintió haber infiltrado a Dómina y responsabilizó a su entorno por rechazar tratamientos
El Departamento Médico del club aseguró que nunca se le aplicó una infiltración al juvenil y que la decisión de operarse en Buenos Aires fue del entorno familiar. También se aclaró que el club cubrió todos los costos.
Dómina había acusado públicamente al club de haberlo infiltrado por pubalgia. Crédito: Manuel Fabatía
En medio del conflicto que enfrenta a Jerónimo Dómina con la dirigencia de Unión, el Departamento Médico de la institución emitió este jueves un comunicado oficial con el objetivo de aclarar su participación en el tratamiento de la pubalgia que afectó al jugador en el último semestre.
El texto, difundido por el club, responde a las declaraciones públicas del delantero, quien había afirmado en redes sociales que jugó “medio año infiltrado” y que el club “no se hizo cargo de la operación hasta el último momento”.
El Departamento Médico aclaró que la operación se decidió fuera de Santa Fe. Crédito: Luis Cetraro
El comunicado del Departamento Médico
“Atento a las manifestaciones públicas efectuadas, desde el Departamento Médico del Club Atlético Unión se informa que, si bien la infiltración de dolencias es una herramienta válida y de uso frecuente en la alta competencia, al jugador Dómina nunca se le realizó por su patología de pubalgia”, señala el escrito.
El parte agrega que, frente a la persistencia del dolor, se ofrecieron diversos tratamientos que fueron rechazados por el entorno familiar del jugador, quien en ese momento era menor de edad. “Se respetó la decisión”, aclaran.
Además, desde el club detallaron que, si bien la operación podía haberse realizado en Santa Fe (como en el caso de otros seis jugadores con buenos resultados), fue el entorno quien eligió intervenirlo en Buenos Aires. Pese a ello, la institución cubrió la totalidad de los costos.
También señalaron que Unión insistió en adelantar la fecha de la intervención, pero la misma se realizó en enero, lo que impidió que Dómina estuviera disponible para la pretemporada realizada en Uruguay.
El club cubrió los gastos y responsabilizó al entorno por rechazar tratamientos. Crédito: Mauricio Garín
Un conflicto que escala
El comunicado se suma a una serie de cruces entre el jugador y la dirigencia. En su descargo público, Dómina había responsabilizado al presidente Luis Spahn por no responder llamadas ni concretar reuniones para renovar su contrato, que vence en diciembre. Desde el club, en tanto, apuntaron contra los representantes del jugador y dijeron que la oferta formal fue rechazada.
El juvenil de 19 años jugó 87 partidos con la camiseta rojiblanca y marcó 14 goles. Todo indica que, si no hay acuerdo, quedará en libertad el 31 de diciembre y no dejará ingresos por transferencia.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
