Argentinos lo justificó por su buen pie…

Cuando Unión se animó, hizo cosas para no perderlo

En el segundo tiempo, la imagen del equipo de Madelón mejoró y pudo haberlo empatado. Entró bien Estigarribia, pero Argentinos lo definió con un gol de Lezcano, figura del partido. ¿Respetó demasiado o se acordó tarde de atacar?